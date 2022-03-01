AK Parti'li Karahocagil: "Ukrayna'daki savaşa seyirci kalan Batı ülkelerini kınıyorum" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Ukrayna'daki savaşa seyirci kalan Batı ülkelerini kınıyorum"

01.03.2022 19:34
AK Parti'li Karahocagil: "Ukrayna'daki savaşa seyirci kalan Batı ülkelerini kınıyorum"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Ukrayna'da yaşanan savaşın fitilini ateşleyen ve bu duruma seyirci kalan başta ABD olmak üzere Batı ülkelerini kınadığını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Ukrayna'da yaşanan savaşın fitilini ateşleyen ve bu duruma seyirci kalan başta ABD olmak üzere Batı ülkelerini kınadığını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde doğal gaz, petrol, kömür ve diğer enerji fiyatlarındaki yükselişin rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Dünyada kanıtlanmış en çok doğal gaz rezervine sahip Rusya'nın, yapılan anlaşmalar çerçevesinde sınırlı ihracat yaptığını ve artan doğal gaz taleplerine olumlu yanıt vermediğini anlatan Karahocagil, "Rusya ile Ukrayna arasındaki 2000'li yılların başından beri devam eden siyasi ve ekonomik çekişmenin sonucunda maalesef dünya enerji ekonomisini vuran durum ile karşı karşıya kalınmıştır." diye konuştu.

Karahocagil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın AK Parti hükümetlerinin belirlediği stratejilerin ve geleceğe yönelik attıkları adımların ne kadar akıllıca olduğunu ispat ettiğini dile getirdi.

Atatürk'ün "Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir." sözünü aktaran Karahocagil, "Medeniyette en ileri noktaya varmış olmakla övünürken zalimane politikalar izlemekten çekinmeyen, Ukrayna'da yaşanan savaşın fitilini ateşleyen ve bu duruma seyirci kalan başta ABD olmak üzere Batı ülkelerini kınıyorum." dedi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, AK Parti, Ukrayna, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Ukrayna'daki savaşa seyirci kalan Batı ülkelerini kınıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Ukrayna'daki savaşa seyirci kalan Batı ülkelerini kınıyorum" - Son Dakika
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