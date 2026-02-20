AK Parti\'li Kaya: Hedefimiz, 1 milyon hanede iftar yapmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin, "Hedefimiz, 1 milyon hanede iftar yapmak. AK Parti teşkilatları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe il teşkilatımız, sosyal politikalar ekiplerimiz sahada olacağız. Ev ziyaretleri yapacağız, ihtiyaç sahibi insanlarımızın evinde, onların yanında desteklerimizle yanlarında olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatları olarak ramazan ayı boyunca 81 ilde gerçekleştirecekleri çalışmaları aktardı. Kaya, "Hedefimiz, 1 milyon hanede iftar yapmak. AK Parti teşkilatları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe il teşkilatımız, sosyal politikalar ekiplerimiz sahada olacağız. Ev ziyaretleri yapacağız, ihtiyaç sahibi insanlarımızın evinde, onların yanında desteklerimizle yanlarında olacağız" dedi.

'FARKLI KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Farklı konseptlerle 86 milyon vatandaşın yanında olmayı hedeflediklerini kaydeden Kaya, "Öncelikle çay sohbetleriyle, iftar sonrası insanlarımızın evine konuk olmayı hedefliyoruz. Çay sohbetiyle sıcak bir ortamda hemhal olmak istiyoruz. Yaşlılarımız, engellerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve toplumun aslında her kesimine dokunmayı hedeflediğimiz bir ramazan planlaması yaptık. 81 ilimizde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için organize edilecek iftar programıyla bu ramazanda bütün şehit yakınlarımıza, gazilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz. Yarın sayın bakanlarımız, MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte deprem bölgesinde olacağız. Deprem bölgemizde öncelikli olarak ilk iftarını yeni evinde açacak olan depremden etkilenmiş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların yeni evlerindeki ilk iftarlarında yanlarında olacağız, eşlik edeceğiz. AK Parti teşkilatları olarak amacımız; girilmedik hiçbir ev bırakmamak. Farklı konseptlerle, farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BAYRAM SEVİNÇLERİNE ORTAK OLACAĞIZ'

Kaya, evlilik kredisi ile evlenen gençlerin evlerine de misafir olacaklarını belirtti. Ramazan ayında çocukları da sevindireceklerini söyleyen Kaya, ilk defa oruç tutma alışkanlığını kazanacakları iftar programları düzenleyeceklerini söyledi. Kaya, "Gazze'de büyük bir zulüm altında, çok zorlu koşullarda hayatını idame ettiren Filistinli kardeşlerimize de AK Parti olarak yerel yönetimlerimiz aracılığıyla iftar dağıtımı yapacağız. Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşları üzerinden Suriye'de de kuracağımız iftar sofralarıyla, özgürlüğüne kavuşan Suriye halkının da ramazan ayında yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Özellikle oradaki çocukların da bayram sevincine ortak olmak için bayramlık hediyemiz olacak. AK Parti teşkilatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi talimatlandırdığı şekilde girilmedik hiçbir ev, sıkılmadık hiçbir el ve dokunulmadık hiçbir gönül bırakmamak üzere çalışacağız" dedi.