AK Parti'li Kılıç: "Muhalefetin açıklaması tahmin ettiğimiz gibi fos çıktı" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 6 muhalefet partisinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini eleştirerek, "Muhalefetin açıklaması tahmin ettiğimiz gibi fos çıktı" dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini açıkladığını anımsattı.

Bu partilerin buluşma için "çok önemli", "yol haritası" gibi ifadeler kullandığını dile getiren Kılıç, "Kendi seçmenini oyalayan muhalefetin açıklaması tahmin ettiğimiz gibi fos çıktı." diye konuştu.

Muhalefetin, Cumhur İttifakı'nı devirip vesayeti geri getirmek adına yapacaklarını ortaya koyduğunu söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Ülkenin kıymetli yıllarını çalan parlamenter sistemden şükürler olsun ki kurtulduk. Bundan iki hafta önce düzenlediğimiz basın açıklamasında toplantı tarihi üzerinden çekincelerimi dile getirmiştim. Görüyorum ki bu konuda da yanılmamışız. Çünkü açıklama buram buram 90'lar kokuyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajları, özellikle pandemi döneminde gördük. Peki soruyorum: Muhalefet ittifakı sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemle millete aslında ne getirecek? Söyleyeyim; bolca sonucu kısır seçim. Yani uzun lafın kısası bolca kaos, istikrarsızlık ve yeniden kaybolacak yıllar vadediyorlar. Biz inanıyor ve biliyoruz ki milletimizin feraseti, Türkiye'yi yıllarca içinde boğulduğu vesayet ve belirsizlik boyunduruğuna tekrar mahkum etmek isteyen bu zihniyete asla pirim vermeyecektir."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını da değerlendiren Kılıç, dünyanın, yaşanan acıları, zulüm görenlerin kimliğine ve milliyetlerine göre değerlendirdiğini söyledi.

Kılıç, Batı medyasında, siyasi çevrelerinde Ukrayna'lı mülteciler için duyulan sempati ve yakınlığın binde birinin ne Irak ne Suriye ne de Afganistanlı mülteciler için gösterildiğini kaydetti.