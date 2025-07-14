AK Parti'li Özgökçen: "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız" - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Özgökçen: "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız"

AK Parti\'li Özgökçen: "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye\'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız"
14.07.2025 21:38
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AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Terörsüz Türkiye Projesi" ile ilgili bilgilendirmede bulundu. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Hiç şüphesiz bu topraklar, asırlardır birliğin sarsılmaz kalesi, barışın meşalesi olmuştur. Hamdolsun hep birlikte, 'Terörsüz Türkiye' ufkunda, yeni bir şafağa yelken açıyoruz. ve inşallah bu yelken, kardeşlik rüzgarıyla dolacak; bu şafak, huzurun ve birliğin ışığıyla parlayacak" dedi.

"23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz"

15 Temmuz hain darbe girişiminin, bu mücadelede bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Özgökçen şöyle devam etti:

"O gece, Konya'nın meydanları, sokakları, 'Vatan bölünmez' diye haykıran hemşerilerimizle doldu. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Konya, o gece sadece hainlere karşı durmadı, aynı zamanda kardeşliğin, birliğin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Hamdolsun terörle mücadele, nihayet bir zaferle taçlanıyor. Cumhurbaşkanımız, bu yeni dönemin ruhunu şu sözlerle ilan etti:

'Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Elbette kardeşlik; diyalogla, sevgiyle güçlenir. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Biz bu iradeyle, Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Ülke ve millet olarak, bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu zaferin mimarlarıdır.'"

"15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız"

Özgökçen, "Yarın, 15 Temmuz'un yıl dönümünü idrak edeceğiz. O karanlık gecede, Konya'nın Mevlana Meydanı'nda, caddelerinde, sokaklarında 'Vatan bölünmez' diye haykıran hemşehrilerimizle bir destan yazıldı. 15 Temmuz, milletimizin çelikten iradesinin, sarsılmaz kardeşliğinin zaferidir. O gece nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız. 15 Temmuz'un ateşi, bugün Terörsüz Türkiye'nin meşalesini yakıyor. Allah'ın izniyle bu meşale, Konya'dan yükselerek, tüm Türkiye'yi aydınlatacak. Bu vesileyle, aziz Konyalı hemşerilerimi, yarın 15 Temmuz'un yıl dönümünde Mevlana Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Özgökçen: '15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özgökçen: "15 Temmuz gecesi nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla omuz omuzayız" - Son Dakika
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