AK Parti'li Özsoy: "Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Özsoy: "Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek"

17.03.2022 13:48
AK Parti'li Özsoy: "Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek"

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunarak, "Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunarak, "Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek." dedi.

Özsoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaklaşık 3 yıl önce "her şey güzel olacak" diye görevi devraldığını, ancak geldikleri günden bugüne kadar elle tutulur bir icraatları olmadığını kaydetti.

İBB'nin yaptığı ilk icraatın ise 13 binden fazla kişiyi işten çıkarmak olduğunu ifade eden Özsoy, halbuki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimsenin işten çıkartılmayacağına dair "namus sözü" verdiğini dile getirdi.

"Hani CHP işçinin, emekçinin yanındaydı? 1 Mayıs olduğunda süslü cümleler kurarak paylaşımlar yapanlar nerede?" diye soran Özsoy, CHP'nin samimi olmadığını söyledi.

İBB'nin atık suları evlerde kullanabilecek hale getirecek Silahtarağa İleri Biyoljik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal ettiğini, Adalar İlçesi'nde 978 atın kaybolduğunu anlatan Özsoy, AK Parti döneminde yapılan dikey bahçelerin söküldüğünü, su kesintilerinin bu dönemde görüldüğünü, algı oluşturmak için ekmeği az çıkarıp geç dağıtarak halk ekmek önlerinde kuyruklar oluşturulduğunu ifade etti.

Yüz yıllık çınar ağaçlarının İBB tarafından katledildiğini söyleyen Özsoy, şöyle konuştu:

"Göreve geldikleri günden beri insanlar huzursuz, hayvanlar tedirgin, bitkiler katlediliyor. Yani İstanbul'umuzda canlı ve cansız ne varsa bu zalim yönetimden rahatsız. Böyle bir vicdansızlığı, böyle bir zulmü bu şehir daha önce hiç yaşamadı. İnşallah 2024 yılında seçim sandığı vatandaşlarımızın önüne geldiğinde ne yatırım bütçesinden daha fazla para harcadıkları reklam bütçeleri, ne oluşturmaya çalıştıkları sahte algılar, ne yurt içi ve yurt dışındaki ortakları, ne de söyledikleri yalanlar onları kurtaramayacak. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'umuzu bunların bu karanlık ortaklıklarından ve kirli ellerinden kurtaracağız. Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özsoy: 'Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek' - Son Dakika


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