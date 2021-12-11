AK Parti'li Samancı, bütçe görüşmelerindeki hareketinden dolayı Kılıçdaroğlu'nu kınadı - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında yaptığı hareketinden ötürü kınadığını söyledi.

Samancı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle onu rahmetle yad ettiğini belirtti.

Tasavvuf felsefesinde ölüm gününün Yaradan'a kavuşulan gün olduğunu dile getiren Samancı, bu nedenle bugüne "Şeb-i Arus" yani düğün gecesi dendiğini ifade etti. Tasavvuf anlayışında hoşgörü ve tevazunun insanlık açısından öneminin asırlar öncesinden günümüze ışık tuttuğunu vurgulayan Samancı, tüm vatandaşları bu manevi iklimi teneffüs edebilecekleri, Mevlana'nın ve hoşgörünün şehri Konya'da görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Samancı, 15 Temmuz hain darbe girişimi süreciyle ülke üzerinde oynanan oyunlara her gün yenilerinin eklendiğine dikkati çekerek, bir aydır döviz kuru üzerinden yapılan spekülatif yükselişlerin hedefinin Türkiye'yi darboğaza sokmak ve milleti hedef almak olduğunu anlattı.

İktidara geldikleri günden bu yana yüksek faizle mücadele ettiklerini anımsatan Samancı, bu süre zarfında üretimi artırarak yeni istihdam alanlarının oluşmasını sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile siyaset yaparak ciddi boyutlarda ulusal güvenlik problemi ortaya çıkardığını belirten Samancı, bu ittifak her ne kadar saklanmaya çalışılsa da her şeyin ayan beyan ortada olduğunu ifade etti.

Samancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki konuşmasını değerlendirerek, "Halkın iradesinin tecelli ettiği hatta kendilerine oy verenlerin de temsil edildiği kutsal çatı altında milletin temsilcilerine yapmış olduğu ahlak ve edebe mugayir hareketini de şiddetle kınıyorum." dedi.