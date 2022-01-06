AK Parti'li Subaşı: "AK Parti olarak 'Hedef 2023' yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "AK Parti olarak 'Hedef 2023' yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, büyük ve güçlü Türkiye için AK Parti iktidarı olarak 2021 yılını "millete hizmet yılı" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen yıl yapılan çalışmalara değinen Subaşı, ihracatın 225 milyar dolar seviyesine çıkarıldığını, OSB'lere 1 milyar lira kaynak ayrıldığını, AKM'yi Kültür Merkezi olarak yeniden hizmete açtıklarını, Taksim Camisi'nin ibadete açıldığını, New York'ta Türkevi'ni açtıklarını, tarihi mirasa sahip çıkarak 295 kültür varlığını onardıklarını, tarihi "Atlas Sineması"nı hem sinema hem de müze olarak açtıklarını aktardı.

Subaşı, pandemiden olumsuz etkilenen 40 bin müzisyene 280 milyon lira destek sağlandığını, turizm gelirlerinin 24 milyar doları aştığını, "Paris İklim Anlaşması"nı imzaladıklarını dile getirerek, tarıma 24 milyar lira destek sağlandığını, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği, kırsal kalkınma için 2 bin 460 projeye 645 milyon lira hibe verildiğini bildirdi.

Yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeleri anlatan Subaşı, muhalefet partilerinin liderlerinin eleştirilerine ise tepki gösterdi.

Subaşı, vatan, bayrak, devlet, millet, din ve Kur'an'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "AK Parti olarak 'Hedef 2023' yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.