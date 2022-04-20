AK Parti'li Subaşı'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, " İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik işgalci ve tacizci tavrını kınıyorum." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Kutsal değerlere yapılan her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini dile getiren Subaşı, "İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik işgalci ve tacizci tavrını kınıyorum. Gerek İslamofobi destekçilerini gerekse İsrail yetkililerini uyarıyorum." diye konuştu.

Subaşı, Batı'da İslamofobi temelli saldırıların devam ettiğine de değinerek, " İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık asla tasvip edilemez, fikir özgürlüğü kapsamında da kesinlikle değerlendirilemez. İsveçli yetkilileri, bu hadsiz kişiye ve buna benzer kutsal değerlere yapılan saldırılara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu talihsiz, çirkin olayı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum." ifadelerini kullandı.