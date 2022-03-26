"AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"... - Son Dakika
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"AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"...

26.03.2022 10:15
"AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"...

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in AK Parti'li belediyelere karşı ayrımcılık yaptığı savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in AK Parti'li belediyelere karşı ayrımcılık yaptığı savundu.

Bayındır İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı, Yahya Kerim Onart Kültür Merkezinde yapıldı.

Burada konuşan Kerem Ali Sürekli, Bayındırlıların her türlü taleplerini Ankara'ya ilettiklerini ve takip ettiklerini söyledi.

AK Parti'li belediye başkanlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellemeye çalışıldığını iddia eden Sürekli, şöyle konuştu:

"Başkan Uğur Demirezen kibarlığından bir şey söylemiyor. Ben söyleyeyim, büyükşehir hiçbir şey yapmıyor. Ayrımcılık yapıyor, ötekileştiriyorlar. Kiraz ilçesinde devlet hastanesini engelliyorlar, TOKİ'yi engelliyorlar. Buraya geldik gördük Adnan Menderes Bulvarı kazılmış bir yıldır bekliyor. Burada yine katlı pazaryeri, altı otopark, üstü pazaryeri orası da bekliyor. Burada yüzde 58 Uğur başkan oy aldı diye yapmaz. Yapmasın. Biz elimizden ne geliyorsa kendi imkanlarımızla yapıyoruz."

Yapılan anketlerde CHP'li büyükşehir belediyesinin geriye gittiğini savunan Sürekli, "Tunç Soyer'in hizmetlerine verilen puanlar düşüyor. Daha da düşecek. Çünkü hizmetler yerlerde sürünüyor. Belediyecilik yok. Çiçek, böcek başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de Bayındır'da AK Parti hükümetinin destekleriyle yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Demirezen, Demokrasi Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi'nin de Bayındır'a kazandırılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından partiye katılan 67 kişiye rozetleri takıldı.

Toplantıya AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve partililer katıldı.

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Uğur Demirezen, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi' başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki 'Başkan Soyer' ifadesi 'Başkan Uğur Demirezen'... - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"... - Son Dakika
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