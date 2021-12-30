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AK Parti'li Sürekli ve Kaya, Torbalı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Sürekli ve Kaya, Torbalı'da ziyaretlerde bulundu

30.12.2021 12:08
AK Parti'li Sürekli ve Kaya, Torbalı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı ilçesini ziyaret ederek, esnaflarla ve partililerle buluştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı ilçesini ziyaret ederek, esnaflarla ve partililerle buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Kaya ve çok sayıda partili, Torbalı ilçesini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Torbalı'nın "AK belediyecilik" farkını yaşayan bir ilçe olduğunu ancak CHP eliyle kaderine terkedildiğini savundu.

Torbalı'ya sayısız yerel ve kamu yatırımı yapıldığı kaydeden Sürekli, "Görüyoruz ki bizden sonrası tufan. Torbalı gibi kendi katma değerini yaratabilen bir ilçe, CHP'nin 3 yıllık idaresinde perişan halde. Yıkıldığında başında şov yaptıkları Fetrek Çayı Köprüsü'nü bile onarmaktan acizler. Sayılı gün çabuk geçer. Torbalı'yı eski günlerine Ak belediyeciliğe yeniden kavuşturacağız." diye konuştu.

Siverekliler Derneğini de ziyaret eden Sürekli, burada yaptığı konuşmada, Torbalı'nın 1000'e yakın sanayi kuruluşu, üretim ve istihdam potansiyeliyle gözbebekleri olduğunu aktardı.

CHP'nin göz göre göre ilçenin geleceğiyle oynadığını belirten Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bırakın yeni hizmet getirmeyi, yaptığımız işlere de sahip çıkmıyorlar. Sosyal market uygulamasına son verdiler. Belediyenin verdiği öğrenci burslarına son verdiler. Yaptığımız belediye hizmet binasını beğenmeyip kullanmadılar. Temel hizmetler hak getire. Sokaklar köstebek yuvası gibi. Yapılanlara sahip çıkmadıkları gibi sokaklarında yürünemeyecek bir ilçe yaratmışlar. Pek çok alanda İzmir'in lider ilçesi niteliğinde olan Torbalı'ya, tarihinin en kötü dönemi yaşatılıyor."

"Torbalı, önce 2023'te sonra 2024'te noktayı koyacak"

Sürekli, Torbalı Kemalpaşa Köprülü Kavşağı Projesi'nin ihale sürecinin Mart ayında yapıldığını ve aylardır İZSU'nun çalışma yapmasını ve çeşme suyu ele altyapı nakil çalışmasını beklediklerini bildirdi.

Torbalı'da 2014-2019 yılları arasında 300'ü aşkın belediye projesi hayata geçirdiklerini ve merkezi idare yatırımlarının o dönem 1 milyar liranın üzerinde olduğunu dile getiren Sürekli, şöyle devam etti:

"Torbalı, belediyecilik anlamında altın dönemini bizimle yaşarken, 250 yataklı devlet hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İZBAN gibi mega projelerle birlikte 60 civarı okulu hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Doğal gaz yatırımlarının önünü en ücra köylerimize kadar açtık. Onlar Torbalı'ya ezayı reva göredursun biz buradayız. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi, Torbalı-Ödemiş- Kiraz Yolu ve otoyol kavşağı ile Torbalı- Belevi Yolunu 2022 yılı içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. Kemalpaşa-Torbalı yolunu tamamladık. Ayrancılar Gençlik Merkezi'nin inşaatı tamamlandı, en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Torbalı, bu farkın farkında ve inanıyorum ki önce 2023, sonra da 2024'te bu gidişe son noktayı koyacak."

"Bizden sonra ilçemizi bambaşka noktaya getirdiler"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Torbalı'nın 2014-2019 yıllarında AK Parti belediyeciliğiyle büyük yol kat ettiğini kaydetti.

İlçede genel ve yerel idare iş birliğiyle çok büyük yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Kaya, "Büyüyen Torbalı için önemli işler gerçekleştirdik. Şimdi üzülerek takip ediyoruz. Bizden sonra ilçemizi bambaşka noktaya getirdiler. Kamu hizmetlerini getirme noktasında yoğun çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Torbalı'nın hızla büyüdüğünü bildiren Kaya, halkın belediyecilik hizmetleri noktasında çaresiz kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizden sonra ilçemiz bambaşka noktaya getirdiler. Halkımız, gittiğimiz yerlerde 'Keşke elden bir şey gelse' diye söyleniyor. Fakat biz kamu hizmetlerini getirme noktasında yoğun çalışmalara devam ediyoruz. Üç günlük işi olan köprüyü yapamadılar. Zamanında bize söylediler, belediyemiz üç günde yaptı ama onlar yapmıyor. Karşıyaka Mahallesi son seçimde kendilerine oy verdi. Cezalandırmalarına da gerek yok. Torbalı Belediyesi ya da büyükşehir belediyesi çıksın, 'Bu köprüyü yapamıyoruz' desin, biz Valilik üzerinden yapalım."

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Kaynak: AA

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