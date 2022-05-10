AK Parti'li Taşkın, Mersin'de açılan iskelenin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendireceğini söyledi - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'de 6 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Akdeniz Bölge Komutanlığı yeni rıhtım ve iskelesinin açılışının yapıldığını anımsatarak, bu sayede Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının güçleneceğini belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Deniz Kuvvetlerinin yeni yatırımlarla gücüne güç katmaya devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Bölge Komutanlığının 1941 yılında liman savunması maksadıyla İskenderun'da kurulduğunu, 1985'te İskenderun'dan Mersin'de bugünkü yerine taşındığını anlatan Taşkın, "1963'te inşa edilen eski iskele 57 yıl hizmet vermiş, bölgedeki ihtiyacı karşılamış, aradan geçen zaman içerisinde limanın kullanım olanakları kısıtlanmıştır." diye konuştu.

Doğu Akdeniz kıyılarında ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve lojistik destek imkanlarının artırılması kapsamında Mersin askeri limanının ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Taşkın, 21 Ağustos 2020'de inşasına başlanan yapının 546 günde tamamlandığını kaydetti.

Rıhtım ve iskeleye dair bilgiler paylaşan Taşkın, "Projeyle birlikte sahip olunan yeni imkanlar sayesinde önümüzdeki dönemde daimi olarak Mersin'e konuşlandırılacak gemilerle Doğu Akdeniz'deki kalıcı varlığımız daha da güçlenecektir." dedi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Taşkın, emeği geçenlere teşekkür etti.