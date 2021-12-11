AK Parti'li Taşkın: "Mersin'deki hastanelerde yatak sayımız 3 bin 98'e ulaştı" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'deki kamu hastanelerinde 2003 yılında 2 bin 300 olan yatak sayısının 3 bin 98'e ulaştığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının yatırımlarına değinerek, "Yapılan yatırımlarla birlikte 2003 yılında koğuş sistemiyle hizmet veren kamu hastanelerinin 2 bin 300 olan yatak sayısı, 2 bin 107'si nitelikli yatak olmak üzere 3 bin 98'e çıkmıştır." dedi.

2003 yılında Mersin'de görev yapan hekim sayısının 347 olduğuna, bu rakamın şimdi 978'e çıktığına işaret eden Taşkın, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiklerini, tek gayelerinin vatandaşlara daha kolay ve ucuz hizmet vermek olduğunu belirtti.