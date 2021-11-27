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AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması - Son Dakika

AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması

27.11.2021 17:25

- AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; "Gündemimizde seçim yok, 2023 Haziran'ına kadar işimizin başındayız" "Gayri millilik söylemi tam bir akıl tutulması ve siyasi ahlak problemi" "50+1 tartışmasını asla kabul etmiyoruz" AK Parti Grup...

- AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan;

"Gündemimizde seçim yok, 2023 Haziran'ına kadar işimizin başındayız"

"Gayri millilik söylemi tam bir akıl tutulması ve siyasi ahlak problemi"

"50+1 tartışmasını asla kabul etmiyoruz"

ÇORUM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündemlerinde seçim olmadığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun kızının düğün törenine katıldı. Düğünün ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Turan, burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" ve "gayri millilik" açıklamaları ile erken seçim tartışmalarına yönelik açıklamada bulundu.

Son dönemde Türkiye'de çok sık değişen tartışmalar ve polemiklerin ülkenin enerjisini ve gündemini yorduğuna dikkat çeken Turan, halkın sahip olduğu irfan ile bunların üstesinden geleceklerini belirterek, "AK Parti'nin yaptığı çok büyük hizmetlerin yanı sıra en büyük talihsizliği maalesef ülkenin enerjisine katma değer üretmeyen muhalefetin olması. Kendi kavgalarından öte dar, sığ, polemikten öte iş üretmeyen alternatif muhalefet olma iddiası bulunmayan muhalefetin olması en büyük sorunumuz" ifadelerini kullandı.

"Gayri millilik söylemi tam bir akıl tutulması ve siyasi ahlak problemi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ve Cumhur ittifakına oy verenleri hedef alan ve gayri milli olarak nitelendirmesine yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Turan, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme iddiasını ortaya koydu. Helalleşme bizler için çok kıymetli bir ifadedir. Kıymetli kelimedir. İnsanların ahiret bilincinde hakkı hukuku varsa bunları çözmek için son imkandır. Ancak biz bu helalleşme iddiasının bir ajans faaliyeti olduğunu, siyasi bir düşüncenin olmadığını, ajansların dayatmasından olduğunu ifade etmiştik. Nitekim dediğimizin doğruluğunu bu hafta görmüş olduk. Helalleşmek isteyen insan uzun süre bunu gündeme taşır. Sosyal kesimlerle görüşür bunun için adımlar atar. Ama Kılıçdaroğlu geçen hafta helalleşme derken bu hafta bu hafta tuttu bizim tüm camiamızı, tabanımızı, AK Partililerin tümünü, Cumhur İttfakı'nın tümünü gayrı millilikle itham etti. Ağır bir ithamdı. Kötü bir ithamdı. Siz bir hafta önce helalleşmeden bahsedeceksiniz bu hafta gayri milli diyeceksiniz. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Oysa Türkiye'yi ayağa kaldıran, medeniyet coğrafyasında inşasının önünü açan AK Parti'ye, tabanına gayri milli demek tam bir akıl tutulmasıdır. ve siyasi ahlak problemidir. Büyük bir yanlıştır. Gayri millilik askerimizin moral ve motivasyonu ile ilgili gündem olduğunda tezkere gündeme geldiğinde hayır demenin adıdır. Gayri millilik PYD komşumuz olsun ne var bunda demektir. Gayri millilik 90 yıllık, 100 yıllık tarihimizde hiç kimsenin aklına gelmeksizin hükümetin yaptığı işi bir mektupla büyük elçilere şikayet etmektir. O yüzden sayın Kılıçdaroğlu'nun gayri millilik ifadesinin karşısında söyleyeceğimiz tek bir kelime vardır. Aymazlıktır" diye konuştu.

"2023 Haziran'ına kadar işimizin başındayız"

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefet partilerine meydanlara inmeleri yönündeki çağrısı ile ilgili de açıklama da bulunan Turan, "Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Demirtaş, cezaevinden hadi bakalım meydanlara çıkın dedi. Aynı anda karar verdiler meydana çıkmaya başladılar. Seçimler başkanlık süreciyle birlikte 2023 yılı Hazirandadır. Biz 6 ayda veya yılda bir kez seçime gitmemek için bu sistemi tercih ettik. Hükümetin, devletin istikrarı buna bağlı diye düşündük. O yüzden seçim diye bir gündemimiz yok. 2023 Haziran'a kadar işimizin başındayız. Çorum teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızla beraber heyecanla, motivasyonla yola devam edeceğiz. İnşallah göreceksiniz 2023'te de bambaşka bir tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

"50+1 tartışmasını asla kabul etmiyoruz"

Son dönemde gündeme gelen 50+1 tartışmalarına da değinen Turan, "Bizler yüzde 52,5 almış insanlarız. Yüzde 52,5 büyük bir oran. Bazen 50+1 tartışması asla bunu kabul etmiyoruz. Yüzde 52,5 alan bu teşkilat çalışırsa daha üstte oy alma imkanına sahip. Derdimiz 50+1 değil, 52,5'tan ne kadar daha çok alacağımız derdidir. Bunun çalışmasını yapıyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ziyarette AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve partililer hazır bulundu.

AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması
AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması

Bülent Turan, AK Parti, Haziran, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Turan'dan erken seçim açıklaması - Son Dakika
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