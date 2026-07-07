AK Parti İzmir vekillerinden NATO Zirvesi değerlendirmesi - Son Dakika
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AK Parti İzmir vekillerinden NATO Zirvesi değerlendirmesi

07.07.2026 12:28
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AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı Aksoy, Ankara'daki NATO Zirvesi'ni AK Parti'nin 25 yıllık dış politika başarısı olarak değerlendirdi. 2026'nın Türkiye'nin küresel liderliğinin tescillendiği zirveler yılı olacağını belirttiler.

AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı Aksoy, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırkpınar, yazılı açıklamasında zirvenin AK Parti iktidarının çeyrek asırlık dış politika başarısının bir sembolü olduğunu belirtti.

Zirvenin, milletin devlete olan güveni ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlendiğinin en somut tezahürü olduğunu ifade eden Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sarsılmaz iradeyi her koşulda korumanın ve milletin güvenini esas alarak ilerlemenin devletin temel kararlılığı olduğunu kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da Türkiye'nin aynı yıl içerisinde NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bu uluslararası zirvelerin ülkenin küresel ölçekte artan etkinliğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Aksoy, 2026 yılının Türkiye'nin küresel liderliğinin ve diplomatik kapasitesinin tescillendiği zirveler yılı olacağını kaydetti.

Aksoy bu organizasyonların Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği stratejik rolü bir kez daha ortaya koyduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda izlenen etkin diplomasi anlayışının uluslararası alanda önemli sonuçlar verdiğini, Türkiye'nin artık küresel gelişmeleri takip eden değil, çözüm üreten, inisiyatif alan ve uluslararası gündeme yön veren ülkeler arasında yerini aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir vekillerinden NATO Zirvesi değerlendirmesi - Son Dakika

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