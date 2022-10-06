AK Parti'li Yayman: "CHP, dindar insanlara şirin gözükmek için açılım yaptı"

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifine ilişkin, "Muhafazakarların oyunu almak, dindar insanlara şirin gözükmek için bir açılım yaptığını belirtmek isterim." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifini eleştirdi.

Kanun teklifinin CHP için samimiyet testi olduğunu ifade eden Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin kanun teklifinin ardından "Eğer siz samimiyseniz, hodri meydan" dediğini söyledi. Yayman, şöyle konuştu:

" Engin Özkoç'un kameralara yansıyan düşünceli hali, Özkoç'un içine girdiği derin düşünceler, aslında CHP'de yaşanan kafa karışıklığını her zaman ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşü müdür yoksa partinin görüşü müdür? Başörtüsüyle ilgili yaptığı açıklamalar, belli ki sadece kendisinin kanaati. Parti sözcüleri, yöneticileri tarafından bir kez olsun dile getirilmemesi manidar bir durum oluşturmakta. CHP'nin her seçimden önce Türkiye'deki muhafazakarların, dindarların oyunu almak için, bu tür açılımlar içerisinde olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızın 'Hodri meydan' çağrısı ile beraber, CHP'den gelen farklı sözler, CHP'nin bu konuda samimi olmadığını, seçim öncesinde muhafazakarların oyunu almak için, dindar insanlara şirin gözükmek için bir açılım yaptığını belirtmek isterim."