AK Parti'li Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi
AK Parti'li Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi

31.03.2026 16:11
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yazmacı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, atıkların geleceği ilgilendiren küresel bir sorun olduğuna işaret etti.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde güçlü bir irade ortaya konulduğunu ifade eden Yazmacı, Sıfır Atık Hareketi'nin, dünyanın örnek aldığı küresel bir çevre modeline dönüştüğünü dile getirdi.

Ülkelerin, Sıfır Atık Hareketi'ni rol model aldığına işaret eden Yazmacı, projenin uluslararası arenada da büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Yazmacı, projenin 7 uluslararası ödüle layık görüldüğünü anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile 217 bin bina ve yerleşkede sistem kurulduğunu, 28 milyon kişiye eğitim verildiğini aktaran Yazmacı, geri kazanım oranının yüzde 13'ten yüzde 37,5'e yükseldiğini, bu oranın 2035'te yüzde 60'a, 2054'te ise yüzde 70'e çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.

"Sıfır Atık yaklaşımını" zorunluluk olarak nitelendiren Yazmacı, bu anlayışın israfı önlemeyi, kaynakları verimli kullanmayı, atıkları kaynağında ayrıştırmayı ve döngüsel ekonomiyi esas alan bütüncül bir sistemi içerdiğini belirtti."

Çevre Kanunu ve İklim Kanunu ile "Sıfır Atık" uygulamalarının yasal zemine kavuştuğunu, kurumlara ve yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklendiğini ifade eden Yazmacı, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından ödüllendirilen, deneyimini dünyayla paylaşan, küresel ölçekte örnek gösterilen bir ülke konumundadır. 'Dünya Ortak Evimiz' anlayışıyla yürüttüğümüz bu hareket, insanlığın ortak geleceğine yapılmış en güçlü katkılardan biri. COP31'e giden yolda, Haziran 2026'da İstanbul'da yapılacak Sıfır Atık Forumu 2026, iklim eylemi ile sıfır atık vizyonunu buluşturacak kritik bir zirve olacak." diye konuştu.

Yazmacı, Sıfır Atık Projesi kapsamında Şanlıurfa'da yürütülen çalışmaları da anlattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
SON DAKİKA: AK Parti'li Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi - Son Dakika
