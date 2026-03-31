AK Parti'li Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yazmacı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, atıkların geleceği ilgilendiren küresel bir sorun olduğuna işaret etti.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde güçlü bir irade ortaya konulduğunu ifade eden Yazmacı, Sıfır Atık Hareketi'nin, dünyanın örnek aldığı küresel bir çevre modeline dönüştüğünü dile getirdi.

Ülkelerin, Sıfır Atık Hareketi'ni rol model aldığına işaret eden Yazmacı, projenin uluslararası arenada da büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Yazmacı, projenin 7 uluslararası ödüle layık görüldüğünü anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile 217 bin bina ve yerleşkede sistem kurulduğunu, 28 milyon kişiye eğitim verildiğini aktaran Yazmacı, geri kazanım oranının yüzde 13'ten yüzde 37,5'e yükseldiğini, bu oranın 2035'te yüzde 60'a, 2054'te ise yüzde 70'e çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.

"Sıfır Atık yaklaşımını" zorunluluk olarak nitelendiren Yazmacı, bu anlayışın israfı önlemeyi, kaynakları verimli kullanmayı, atıkları kaynağında ayrıştırmayı ve döngüsel ekonomiyi esas alan bütüncül bir sistemi içerdiğini belirtti."

Çevre Kanunu ve İklim Kanunu ile "Sıfır Atık" uygulamalarının yasal zemine kavuştuğunu, kurumlara ve yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklendiğini ifade eden Yazmacı, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından ödüllendirilen, deneyimini dünyayla paylaşan, küresel ölçekte örnek gösterilen bir ülke konumundadır. 'Dünya Ortak Evimiz' anlayışıyla yürüttüğümüz bu hareket, insanlığın ortak geleceğine yapılmış en güçlü katkılardan biri. COP31'e giden yolda, Haziran 2026'da İstanbul'da yapılacak Sıfır Atık Forumu 2026, iklim eylemi ile sıfır atık vizyonunu buluşturacak kritik bir zirve olacak." diye konuştu.

Yazmacı, Sıfır Atık Projesi kapsamında Şanlıurfa'da yürütülen çalışmaları da anlattı.