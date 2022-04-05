AK Parti'li Yılmaz: "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir"

05.04.2022 13:07
AK Parti'li Yılmaz: "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir"

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, avukatlığın, hakim ve savcılarla birlikte yargının üç sac ayağından birini oluşturduğunu belirterek, "Avukatlık mesleği, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez önemdedir.

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, avukatlığın, hakim ve savcılarla birlikte yargının üç sac ayağından birini oluşturduğunu belirterek, "Avukatlık mesleği, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez önemdedir. Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir" dedi.

Milletvekili Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde en önemli dönüşümlerden birinin hukuk alanında yaşandığını, hukuk sisteminin modern normlara kavuşturulduğunu söyledi.

"Hukuk sistemimiz, başarıyla adaletin tevziini sağlıyor"

Son 20 yılda, yargı sisteminin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, yargı mensubu ve çalışanları ile avukatların görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine imkan sağlayacak iyileştirmeler yapıldığını anımsatan Yılmaz, bugün kendi birikimini ve sistematiğini oluşturan hukuk sisteminin, hiçbir baskı altında kalmadan, başarıyla adaletin tevziini sağladığını vurguladı. Bu tablonun oluşmasında, adaletin tecellisinde önemli bir işlevi olan avukatların büyük katkıları olduğunu belirten Yılmaz, "Kanun hakimiyetinin ve hukukun üstünlüğünün en önemli unsurlarından olan avukatlar, aynı zamanda insanların savunma hakkını üstlenerek, demokrasinin yaşamasında ve gelişmesinde de önemli bir konuma sahiptir. Avukatlık mesleği, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez önemdedir. Avukatlık; hakim ve savcılarla birlikte yargının üç sac ayağından birini oluşturmaktadır. Adalete ve yargıya güven de hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatlarımız da bu çabaya dün olduğu gibi bugün de her daim omuz vermektedir" diye konuştu.

"Avukatlık mesleği, savunma ne kadar güçlü olursa vatandaş da o kadar güçlü olur"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında da savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla yapısal ve köklü yenilikler ortaya konulduğunu anlattı. Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen CELSE uygulaması, e-duruşma, e-tebligat, arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarının da avukatların çalışma koşullarını güçlendirdiğinin altını çizen Yılmaz, "Avukatlık mesleği, savunma ne kadar güçlü olursa vatandaş da o kadar güçlü olur. Savunmayı güçlendirmek, savunmanın temsil ettiği makamı, yani bizzat vatandaşı güçlendirmek, onun haklarını korumakla eş değerdedir. Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Türkiye genelinde hukukun üstünlüğü, adil yargılama, adalete erişimin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın hak ve menfaatini korumak için savunma görevi yapan 160 binin üzerinde avukat bulunmaktadır. Mesleği avukat olan bir milletvekili olarak; adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu bulunan bütün meslektaşlarıma, savunma ve hak arama görevlerinde başarılar diliyor, 5 Nisan Avukatlar Gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Milletvekili, AK Parti, Adalet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir' - Son Dakika


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