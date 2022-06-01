AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama

01.06.2022 16:52
AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti'li kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki göstererek, "Belediye başkanının bu ahlaksız tavrını ve partisinin ikiyüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti'li kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki göstererek, "Belediye başkanının bu ahlaksız tavrını ve partisinin ikiyüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulunda söz alan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, kadın meclis üyesine yönelik infiale neden olan ifadelerine tepki gösterdi. CHP'li yöneticilerin de Özcan'ın açıklamalarına sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Yılmaz, "Her daim kadınların karar alma mercilerinde yer alması gerektiğinden bahseden CHP, CHP'li Bolu Belediye Başkanını, meclis toplantısı esnasında söz almak için el kaldıran belediye meclis üyemize yönelik, 'Bana el sallama hanımefendi. Ben evli barklı bir adamım, ayıp oluyor' şeklindeki utanmaz ve hadsiz cevabına sessiz kalmıştır. Özellikle kadın vekillerinden de tek bir kınama dahi gelmemiştir" diye konuştu.

CHP'nin ikiyüzlü bir tavır sergilediğini söyleyen Yılmaz, "Bu yaman çelişki, işlerine geldiği gibi bazen ağaç, bazen sanatçı, bazen çocuk, bazen de kadında yaşanmaktadır. Belediye başkanının bu ahlaksız tavrını ve partisinin ikiyüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın tane tane sorduğu sorulara en kısa sürede cevap bekliyoruz"

Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorularla ilgili olarak da "Cumhurbaşkanımızın, grup toplantımızda Kılıçdaroğlu'nun anlayacağı şekilde tane tane ve madde madde sorduğu sorulara en kısa zamanda cevap beklediğimizi ifade ediyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama - Son Dakika
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