AK Parti'li Yılmaz: "Kaos ortamının önündeki en büyük engel yine hukuk olacaktır" - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsünü hala derinden hissettiklerini belirterek, "İnsanlık suçu olan terörle ulaşılmak istenilen kaos ortamının önündeki en büyük engel yine hukuk olacaktır" dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, terörün inancı ve felsefesinin olmadığını, terör örgütlerinin de yok olmaya ve lanetlenmeye mahkum olduğunu söyledi. Yılmaz, teröristlerle kahramanca mücadele eden şehitlerin adının ve aziz hatırasının her zaman yaşayacağını bildirdi.

"Hiçbir terör örgütü ve zihniyeti, emellerine asla kavuşamayacak"

İstanbul Çağlayan Adliyesinde 7 yıl önce görevi başında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsünü hala derinden hissettiklerini kaydeden Yılmaz, "Ona kurşun sıkan teröristler; demokratik hukuk devletimizin ayrılmaz parçası olan yargımızı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizi hedef almış olsa da ne kanla beslenen bebek katili PKK/PYD, ne vatandaşların üzerine bomba atıp kurşun sıkan FETÖ, ne canlı bomba eylemleriyle masumları hedef alan DEAŞ, ne de bu alçak saldırıyı gerçekleştiren DHKP-C, hiçbir terör örgütü ve zihniyeti, emellerine asla kavuşamayacak, milli birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir" diye konuştu.

Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacağını bildiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık suçu olan terörle ulaşılmak istenilen kaos ve kargaşa ortamının önündeki en büyük engel, her zaman olduğu gibi yine hukuk olacaktır. Adalet yolunda hizmet veren yargı şehidimizin şerefle taşıdığı ve geride kalanların emanet ettiği adalet meşalesi, hukukçularımız tarafından aynı kararlılıkla taşınacaktır. Şehadetinin yıldönümünde saldırıyı bir kez daha nefret ve şiddetle lanetliyor, merhum şehit savcımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - MERSİN