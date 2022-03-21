AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı Açıklaması

21.03.2022 16:42
AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de yerel gazete ve gazetecilere yönelik saldırıları kınayarak "Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları...

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de yerel gazete ve gazetecilere yönelik saldırıları kınayarak "Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin CHP Gençlik Kolları üyesi bir grubun, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili milyarlık yolsuzluk iddialarına ilişkin haber yapan Mersin Haberci gazetesi çalışanlarına saldırdığını ve onları tehdit ettiğini söyledi.

İldeki iki yerel gazetenin imtiyaz sahibi Zeynel Boğan'ın 4 kişinin muştalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralandığını anlatan Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve vurgun iddialarını belgeleriyle deşifre eden gazeteciye yönelik saldırının faillerinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalıştıklarının ortaya çıktığını belirtti.

AK Parti'li Yılmaz, basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişilerin, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef gösterdiğini; bu tip saldırılarda önemli rol üstlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Her fırsatta sözde 'basın özgürlüğü' diye bağıranların, kendilerine yönelik en ufak bir eleştiride gazetecileri ölümüne darbetmesi, onların çirkin yüzlerini bir kez daha göstermiştir. Açıklamalarında demokrasiden, insan haklarından bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalet ve çelişkidir. Vatana ihanetten yargılanan insanlara bile 'gazeteci' diyerek sahip çıkarken, kalkıp belgeli habercilik yapan bir gazeteciyi darbetmeleri ikiyüzlülüktür. Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir."

Söz konusu saldırıları kınayan Yılmaz, bu olayların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

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Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı Açıklaması - Son Dakika


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