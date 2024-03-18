AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Doğanşehir\'de Seçim Gezilerine Devam Ediyor

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesini ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ile Sürgü'de esnafları ziyaret eden Sami Er, vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyerek göreve geldiklerinde yapacakları projelerden bahsetti.
Sürgü'de birçok ziyaretler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er, daha sonra meydanda mini bir miting ile vatandaşlara hitap etti.
Malatya'nın 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşadığını ve Doğanşehir'in de en çok yıkımın olduğu ilçelerden biri olduğunu ifade eden Er, geçmişteki TOKİ ve Emlak Konut tecrübesi ile Malatya'nın 2 yıl içinde ayağa kalkması için büyük bir gayret göstereceklerini söyledi.
Malatya merkezde 50 bin, kırsalda ise 19 bine yakın hak sahibi olduğunu hatırlatan Sami Er, tüm hak sahiplerinin biran önce konutlarına ulaşması adına gece gündüz demeden çalışacaklarının altını çizdi.
Malatya'da geçmiş dönemde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunması nedeniyle bütün köy ve mezraları çok iyi bildiğini belirten Er, o dönem kendi öz sermayeleri ile yaptıkları tüm hizmetlerin bu dönem Büyükşehir'e gelmeleri durumunda en az 5-6 kat daha fazlasını yapacaklarını söyledi.
Göreve gelir gelmez en büyük hedeflerinin Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade eden Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde Doğanşehirlilerden güçlü bir şekilde hem kendisine hem de Doğanşehir Adayı Zekeriya Çelebi'ye destek beklediklerini söyledi.
Doğanşehir'in her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına büyük destek verdiğini dile getiren Er, bu seçimde de rekor bir oyla bu desteğin verileceğine inandığını ifade etti.
1 Nisan itibariyle Malatya'da 'Büyük Dönüşüm Başlıyor' diyen Sami Er, "Depremde hasar gören, yol ve asfalt, kanalizasyon, doğalgaz, enerji hatları, şehir aydınlatma hatları, telekomünikasyon alt yapısını baştan sona yenileyeceğiz" dedi.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ve Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile kadın kolları tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. - MALATYA
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