AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, TOKİ Konutları İle İlgili Açıklama Yaptı

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya'da tüm hak sahiplerinin konutlarının tesliminin ardından fazla konut üreterek kiracılar ve alt gelir grubundaki vatandaşlara da TOKİ konutları yapacaklarını söyledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Salköprü Mahallesi'ndeki spor salonunda bölge sakinleri ile bir araya geldi. Çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da devam eden kalıcı konutlar ve işyerlerinin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile 6 binin üzerinde kalıcı konutun kura çekimi sonucunda hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Sami Er, her ay yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye devam edeceğini söyledi. Malatya'da deprem nedeniyle hak sahibi olan tüm vatandaşlara TOKİ tarafından evlerinin teslim edileceğini söyleyen Başkan Adayı Sami Er, "Tüm teslimatlar bittikten sonra TOKİ'de görev yapan birisi olarak daha fazla konut üretilmesini sağlayarak hem kiracılar hem de alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın konut sahibi olması için çaba sarf edeceğim" dedi.

Kent genelinde 35 yeni rezerv alanı daha belirlendiğini ifade eden Er, buralarda yeni konutlarının yapılacağını söyledi. TOKİ'de görev aldığını ve bunun da Malatya'da kendisi için büyük bir artı olacağını dile getiren Er, "Allah'ın izniyle siz bize güvenirseniz ki güvenin. Hem konut inşaatı hem de çarşı inşaatının yani bütün şehrin planlanmasının her aşamasında çok rahatlıkla her yere ulaşabilecek ve idare edecek bir pozisyondayım" ifadelerine yer verdi.

31 Mart sonrası halkın teveccüh göstermesi sonucunda göreve başladıklarında Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade eden Er, "Ben ve ekibim Malatya'da en son insanımızın konutuna erişince, en son esnafımızın kalıcı işyerine ulaşıncaya kadar bize durmak yok, yorulmak yok" dedi.

Malatya'dan göçü durduracaklarını ve giden göçlerin de yeniden kente dönmesi için gayret göstereceklerini de belirten Sami Er, "Herkese eşit mesafede olacağız. Herkese adil davranacağız. Hiç kimsenin adamı olmayacağız. Sadece Malatyalıların adamı olacağız" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiklerinde belediyeye personel alımlarında da adil olacaklarının altını çizen Er, "Bir personel alınacağı zaman kesinlikle ehliyet ve liyakate önem vereceğiz. Kamu malını en iyi şekilde koruyacak kişilerle çalışacağız. Alımlarda kura ile belirleme yapacağız. Bunu özellikle söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm süreci sizlerle yürüteceğiz"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit de bugün rezerv alanı olarak belirlenen bu mahallelerde halkın talep ve sorunlarını dinlemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Burada rezerv alanında yeniden yapılaşma yapılırken öncelikle ben Yeşilyurt Belediyesi adayı olarak şunu belirtmek istiyorum. Buradaki vatandaşımızın hakkını sonuna kadar koruyacağız. Bunun için buradayız. Süreç devam ederken mutlaka sizlerle istişare edeceğiz. Sizin görüşleriniz alınarak bu süreçler yürütülecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara adaylar ve yetkililer cevap verdi. - MALATYA