Kahta'da arabulucuyla binlerce uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu - Son Dakika
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Kahta'da arabulucuyla binlerce uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu

07.09.2022 13:53
Kahta'da arabulucuyla binlerce uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Başsavcı Savran'ı ziyarette yaptığı konuşmada, "Arabulucuk sistemi sayesinde belki de binlerce dosya mahkemeye gelmeden çözüldü" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Başsavcı Savran'ı ziyarette yaptığı konuşmada, "Arabulucuk sistemi sayesinde belki de binlerce dosya mahkemeye gelmeden çözüldü" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle ile birlikte Yeni Adli Yıl açılışı dolayısıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran'ı ziyaret etti.

Yeni Adli Yıl'da görev yapacak olan hakim, savcı, avukatlar ve adliye çalışanlarına başarılar dileyen Kahtalı, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Kahtalı, adalet mekanizmasının daha işlevsel ve verimli çalışması için önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek "Elbette ki adalet herkese lazım ve 84 milyon vatandaşımızın her birinin hakkını arayacağı mecra burası. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz de adalet mekanizmasının daha hızlı ve daha verimli bir şekilde çalışması için önemli düzenlemeler yaptık. Bunlardan en önemlisi arabuluculuk sistemiydi. Şüphesiz bu sistem sayesinde belki de binlerce dosya mahkemeye gelmeden çözüldü. Yine bunun yanında Cumhurbaşkanımız son zamanda önemli bir karara daha imza attı. Buna göre 2 bin liranın altında olan devlet alacakları silindi. Bu 5 milyon vatandaşımızı içeriyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle hem mahkemelerimizin yükü hafifletilecek hem de vatandaşımız bir nebze de olsa rahatlayacak" şeklinde konuştu.

Başsavcı Savran ise Malatya'da 4 yıldır görev yaptığını hatırlatarak, "Buraya geldiğimiz süre içerisinden bu zamana kadar Malatya'mıza en güzel şekilde hizmet sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da arabulucuyla binlerce uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahta'da arabulucuyla binlerce uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu - Son Dakika
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