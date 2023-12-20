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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Japonya ile 4 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Japonya ile 4 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında deprem bölgesindeki işletmelerin desteklenmesi için 20 milyar Japon yenlik (yaklaşık 4 milyar lira) kredi anlaşmasının imzalandığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Japonya ile 4 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı
20.12.2023 - 14:59,
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında deprem bölgesindeki işletmelerin desteklenmesi için 20 milyar Japon yenlik (yaklaşık 4 milyar lira) kredi anlaşmasının imzalandığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Nota Değişimi ve Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin deprem sonrası desteklenmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarafından başlatılan sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi desteği programının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kasım ayında Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle 39 bin 680 KOBİ'ye toplam 12,8 Milyar TL destek sağlandığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak programın etkisini artırmak ve daha fazla KOBİ'ye ulaşmak amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortak bir çalışma yürütülerek, aynı şartlarda, 4 milyar TL ek kaynakla deprem bölgesindeki KOBİ'ler desteklenmeye devam edileceğini aktardı.

Anlaşmanın önemine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak deprem bölgesindeki kentlerin inşası ve ihyası için hazırlanan projeye katkıda bulunan tüm kurum ve paydaşlarına ise teşekkürlerini sunduklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Japonya ile 4 milyar liralık kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika


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