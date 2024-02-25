AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ\'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Akçadağ'ımızı Cumhur İttifakı'mızla, AK Parti'mizle buluşturmamız hayati önem taşıyor. Bu noktada Akçadağlı hemşerilerimin Cumhur ittifakı'nın adaylarına sahip çıkacağından hiçbir şüphem yok"dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe merkezinde esnafları da ziyaret eden Ölmeztoprak burada Emlak konut tarafından rezerv alanında yapılan konut ve işyerlerinin inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
"Bu topraklar ilim ve irfan yuvasıdır"
AK Parti Akçadağ İlçe Başkan Adayı Hasan Ulutaş'ın seçim bürosu açılışı ve ilçe mitingine de katılan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Bizi yine en iyi biz biliriz. Çok özel hasretlerimiz çok güzel özelliklerimiz var. Özellikle vurgulamak istediğim memleketimizde olalım yada dünyanın neresinde olursak olalım kendi örf ve adetlerimizi asla unutmadan yaşayan ve yaşatan Akçadağlı hemşerilerimle bir aradayım bugün bu toprakların evladı olmaktan her daim büyük onur ve gurur duydum. Özellikle vurgulamak istediğim bir husus var ki bu topraklar ilim ve irfan yuvasıdır. Mürşidi kamillerin ilimle irfanla ihlasla yaşadıkları örnek hayatlar sundukları yerlerdir bu vesileyle değerli aile büyüğümüz Ali Kara Efendi Hazretlerini ve onun çok değerli üstadı Büyük Mürşidi Kamil Osman Nuri Ölmeztoprak Efendi Hazretlerini en derin hürmetlerimle anıyorum" şeklinde konuştu.
"Akçadağlılar yapılan iyiliği unutmaz"
Akçadağ'ın gelenek ve göreneklerine bağlı kendine has özellikleri ile öne çıkan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak," Akçadağlıların bazı hasretleri vardır nesiller öncesi yapılsa bile iyiliği unutmazlar kadirşinastırlar, sofraları yerdedir o sofradan nasibi almayan olmaz. Akçadağlılar geleneğine, göreneğine, inancına ve değerlerine bağlıdır. Gerek çarşımızda gerek evimizde nerede sohbet edersek edelim muhakkak oradan ya nasihat verecek yada hikmeti ile düşündürecek bir söz çıkar. Allah sizlerden razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'i önce Akçadağ halkına daha sonra ise Cenab-ı Hakk'a emanet ettiklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Hasan Ulutaş ve Sami Er ağabeyimize sahip çıkacağınızdan şüphem yok. Güzel sonuçlar güzel neticelerle gerçek ve adil belediyecilik diyeceğiz" diye konuştu.
Daha sonra, ilçe merkezinde bulunan konteyner kenti ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak bir araya geldiği depremzede ailelerin talep ve isteklerini dinledi. - MALATYA
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