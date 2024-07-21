AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kuluncak ve Darende'de Konut Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kuluncak ve Darende'de Konut Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kuluncak ve Darende\'de Konut Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kuluncak ilçesinde 165 kalıcı konutta çalışmaların tamamlandığını, Darende'de ise yaklaşık 2000 konut için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Darende ve Kuluncak Belediyelerini ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, yapılan çalışmaları inceledi ve konutların yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

21.07.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kuluncak ilçesinde 165 kalıcı konutta çalışmaların tamamlanarak anahtar teslim sürecine gelindiğini, Darende'de ise yaklaşık 2000 bin konut için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki heyetle birlikte imar, inşa ve ihya çalışmalarının devam ettiği, Darende ile Kuluncak ilçelerinde temaslarda bulundu.

Darende ile Kuluncak Belediyelerini de ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, belediye başkanlardan devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgiler alarak şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt depremler sonrası Darende'de ortaya çıkan konut sorununun ilçe genelinde sürdürülen yaklaşık 2 bin kalıcı konut, köy evleri ile çelik konstrüksiyon yapılardaki çalışmalarla büyük oranda çözüleceğini ifade ederek, konutların büyük bir bölümünün yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini sürdürülen imar ve ihya çalışmaları için ilgili kurum ve milletvekillerine teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

İlçede sürdürülen imar ve ihya çalışmaları sonrası Kuluncak'ta konut sorununun çözüldüğünü ifade eden Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise, " Kuluncak - Hekimhan arası 5.7 kilometrelik yolumuz kamulaştırma sürecinde açılan davalar nedeniyle beklemedeydi. Davalar sonuçlandı ve çalışmalara hızla başlandı. İnşallah çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kuluncak- Hekimhan yolu sorun olmaktan çıkıyor. Artık Hekimhan üzerinde değil de çevre yolu olarak tabir ettiğimiz güzergah üzerinde Malatya'ya seyahat edebileceğiz. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen sosyal konutlarımız da 102 konut için kura çekilmişti bu sayı 165'e çıkarılarak teslim aşamasına getirildi. Tamamlanan konutlarla Kuluncak'ta konut sorunu çözülmüş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya genelinde kentin yeniden imar, inşa ve ihyası için başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak da, Darende'de yaklaşık 2 bin kalıcı konut, köy evleri ile Balaban Mahallesi yapımı devam eden çelik konstrüksiyonlu yapılarda sona yaklaşıldığını, teslimatlar da yıl sonunda büyük bir orana ulaşılacağını ifade etti.

Malatya'da depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, Kuluncak ilçesinde ise daha önce kurası çekilen 102 konuta ilaveten 63 konutun daha inşa edildiğini ifade ederek 165 adet konutun teslimata hazır olduğunu belirtti.

Kuluncak -Hekimhan arasında devam eden yol çalışmaları ile ilgili de bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, Kuluncak- Malatya arası seyahat süresini kısaltacak 5.7 kilometreli yol çalışmalarına hız verildiğini kaydederek, batı çevre yolu üzerindeki 2 adet viyadük çalışmalarına ise devam edildiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kuluncak ve Darende'de Konut Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kuluncak ve Darende'de Konut Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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