AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Minibüsçülerle İstişare Yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Minibüsçülerle İstişare Yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Minibüsçülerle İstişare Yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce'yi ziyaret ederek minibüsçü esnafının sorunlarını dinledi ve istişarede bulundu.

27.06.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce'yi ziyaret etti. Ziyarette minibüsçü esnafının sorunlarını dileyen Ölmeztoprak, istişare vurgusu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ile birlikte Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce'yi ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Başkan İnce, sektör esnafının sorun ve taleplerini Milletvekili Ölmeztoprak'a ileterek yapılan ve yapılacak çalışmalar için teşekkür etti.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası'na ilk kez ziyaret düzenlediklerini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise sivil toplum kuruluşları ile bir yönetim değil yönetiş anlayışı ile istişare halinde olacaklarını söyledi.

Ölmeztoprak, pandemi ve 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Minibüsçü esnafının özverili çalışmalarına da şahitlik ettiklerini belirterek, "Esnafımızın var olan sorunlarını azami ölçüde giderebilmesi ve taleplerinin olumlu cevap bulabilmesi için gerek belediyelerimiz gerekse bürokrasimizle ilgili tüm görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mücbir sebep konusuna da değinen Milletvekili Ölmeztoprak, " Mücbir sebep konusu Eylül'e kadar son denmişti. Burada bir sosyolojik bir gerçeklik var. Bu gerçeğin ortaya çıkardığı çeşitli kalemlerdeki borçlar her ne kadar da ötelenmiş olsa da belirli bir birikme gerçekleşti. Bu durumu ilgili noktalara aralıksız taşıyoruz. Dolayısıyla da mücbir sebep konusunda da rahatlama alanları açmaya çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Minibüsçülerle İstişare Yaptı - Son Dakika

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