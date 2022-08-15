AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu

15.08.2022 15:46
AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Akhisar'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ile ilçedeki yol çalışmalarını inceleyen Aydemir, Akhisar Kadın Kollarının istişare toplantısını da katıldı.

Yoğun ilçe ziyaretlerine Alaşehir ile devam eden AK Parti'li Aydemir, Alaşehir programı öncesi Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı Projesinin Eşme- Salihli Kesiminde çalışan işçileri ziyaret etti. Sonrasında Alaşehir'e geçen Aydemir, üzüm sezonu olması hasebiyle Tariş'i ziyaret ederek Birlik Başkanı Ali Rıza Türker ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle istişarelerde bulundu. Alaşehir Bakkallar Odasını ziyareti ile programına devam eden Aydemir, oda tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Alaşehir'de esnafları da ziyaret eden Aydemir, vatandaşlarla da oturup sorun ve taleplerini dinledi. İlçe ilçe gezmeye devam edeceklerini söyleyen Aydemir, "Biz her zaman olduğu gibi sahadayız, milletimizle beraberiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonrasında Alaşehir Şoförler Odasını ve AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek ilçeden ayrılan Aydemir, ilçe programlarına ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar
Kaynak: İHA

Milletvekili, Hisarcık, Alaşehir, Akhisar, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement