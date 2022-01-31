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AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika

AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

31.01.2022 15:04
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonunda gerçekleşti.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonunda gerçekleşti. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı yaptığı açılış konuşmasında güçlü bir şekilde 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonunda gerçekleşti. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkan ve üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantıda bir araya gelen AK Parti teşkilatı istişare ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı yaptığı açılış konuşmasında güçlü bir şekilde 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. 2023 seçimlerinin çok özel bir anlamı olduğunu belirten Başkan Hızlı, " Türkiye'nin dünyadaki bu güçlü yürüyüşünü devam ettirmesi gerekiyor. 2023'e kadar biz çok sıkı bir çalışma göstereceğiz ve 2023 seçimleri bizim en kolay seçimimiz olacak. Biz seçim bittiğinde ertesi gün tekrardan seçim olacakmış gibi çalışmaya devam eden bir partiyiz. Her geçen gün sahada 17 ilçemizde teşkilatımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle ve sandık başkanlarımız ile bir araya geliyoruz. Şu ana kadar 7 ilçemizde toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün teşkilat olarak yaptığımız toplantıda yapılan faaliyetleri görüşerek, genel siyasetin ilimize olan yansımalarını konuşarak, sizlerin ve bizlerin sahada birlik beraberlik içerisinde en verimli şekilde çalışmasını sağlamak ve ilçelerimizde yaşanan sorun ve sıkıntılar var ise bunları vekillerimize ileterek en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamak amacıyla buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye'yi inşa etmek için hiç yorulmadan ilk günkü aşk ile çalışıyoruz. Toplantımıza katılan tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

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Şehzadeler Belediyesi, Salih Hızlı, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


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