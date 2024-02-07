AK Parti, Mardin'de Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, seçimlerin önemine ilişkin mesajlar verdi.
Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda binlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde AK Parti'nin 10 ilçe belediye başkan adayları ve büyükşehir belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı konuşmada, "Mardin'i Türkiye Yüzyılına hazırlayacak ekip ve Mardin'in değerine değer katacak AK Parti Teşkilatı adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Tüm sorunlarla ilgilenen belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
"Daha güçlü bir belediyecilik için sizlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullanan Efkan Ala da, "Gençleri kutluyorum. Beklenen ve inanmış bir gençlik gördüğüm için tebrik ediyorum. Kadınlarımız ülkenin yönetimine katkıda bulunuyor. Hepsini tebrik ediyorum. Aileleri ziyarete gittiğiniz zaman siyasete katılmalarını söyleyin. Adaylarımıza destek bekliyoruz" diye konuştu.
AK Parti İl Başkan Vahap Alma ise, "Mahalle başkanlarımızdan muhtarlarımıza ilçe teşkilatlarımızda il yönetimimize kadın kollarımızdan il gençlik kollarının birimlerimize kadar kardeşliğimizin hizmet aşkıyla birleştiğini görüyoruz. Yerel seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala ve ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi milletimize en iyi hizmeti götürmek adına yoğun çalışmalar, istişareler ve temayüller sonucunda ilçelerimiz için adaylarımızın belirlenme süreci de nihayet tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından AK Parti'nin Mardin'deki ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti'nin Mardin'de ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:
"AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Artuklu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, Dargeçit İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik İlçe Başkan Adayı Faruk Necimoğlu, Kızıltepe İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Ertaş, Mazıdağı İlçe Belediye Başkan Adayı İlhameddin Belek, Midyat İlçe Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin, Nusaybin İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Çelik, Ömerli Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkan Adayı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkan Adayı Hayrettin Demir." - MARDİN
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