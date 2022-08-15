AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması

15.08.2022 15:50
AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Partimiz, Türkiye'nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Partimiz, Türkiye'nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 21. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, partinin kurulduğu günden bu yana "durmak yok, yola devam" şiarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti'nin, 21 yılda sağlıktan sanayiye, ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa, teknolojiden spora kadar her alanda atılım yaptığını ifade eden Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini ve demokratikleşme adımlarını hayata geçirdiğini anlattı.

Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne, yaptığı hizmetlerle milletin hayallerini gerçekleştiren, umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti olduğunu dile getirerek, "Partimiz, Türkiye'nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi aynı samimiyetle kucaklayarak; demokrasi, adalet, insan hak ve özgürlükleri, hukuk devleti ve ülkenin gelecek ideallerine yürekten bağlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" açıklamasına ilişkin de Yılmaz, "Bir kere, demokrasilerde diktatör olmaz, diktatör varsa demokrasi yoktur. ve siz o diktatör dediğiniz kişiyi gönderemez, aleyhinde böyle küstahça konuşamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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