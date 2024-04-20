AK Parti Milletvekili Akçadağ'da depremin izlerini silmeye kararlı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Akçadağ'da depremin izlerini silmeye kararlı

AK Parti Milletvekili Akçadağ\'da depremin izlerini silmeye kararlı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde depremin izlerini silmek için çalıştıklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.

20.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını kaydederek, tek bir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ile birlikte ziyaret ettiği Akçadağ'da bir dizi temaslarda bulundu.

İlçe girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılan AK Parti heyeti ilk olarak partinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Akçadağ İlçe Teşkilatı ziyareti sonrası Akçadağ Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ile Akçadağ Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden heyet Kaymakam Adem Topaca, Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ve Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile de bir süre görüştü.

Kurum ve STK ziyaretlerinin ardından çarşı esnafı ile de bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ilçenin sembol mekanlarından Zeytin Dalı Çarşısı'nda vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet edip istek ve talepleri dinledi.

"Devlet millet el ele depremin izlerini sileceğiz"

Akçadağ genelinde toplamda 46 mahallede köy evi çalışmalarının sürdüğünü belirtip tek bir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, tamamlanan kalıcı konutların ise hak sahiplerine çekilen kuralarla teslim edildiğini kaydederek, Emlak Konut tarafından ilçe merkezinde yapımına devam edilen yeni Akçadağ çarşısında ki çalışmaların ise tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 316 konuta ilaveten ikinci etap kalıcı konut çalışmalarında önemli bir mesafenin kat edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, birkaç yıl içerisinde Akçadağ'da konut sorununun tamamen çözülmüş olacağını ifade edip, devlet millet el ele vererek depremin izlerini sileceklerini söyledi.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak daha sonra ilçe merkezinde taziye ziyaretlerinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Akçadağ'da depremin izlerini silmeye kararlı - Son Dakika

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