AK Parti Milletvekili Ali İnci: 15 Temmuz, Milletimizin Demokrasiye Olan Bağlılığını Tüm Dünyaya Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ali İnci: 15 Temmuz, Milletimizin Demokrasiye Olan Bağlılığını Tüm Dünyaya Gösterdi

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir.

18.07.2024 17:32
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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, " 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir." dedi.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu coğrafyada ne zaman güzel işler olsa, toplumsal barış ve kalkınma en üst seviyeye çıksa, karanlık bir elin devreye girdiğini söyledi.

"15 Temmuz 2016, demokrasimize ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden karanlık güçlere karşı verdiğimiz mücadelenin, iyiliğin ve kötülüğün karşı karşıya geldiği unutulmaz bir gecedir." diyen İnci, 15 Temmuz'da Türk halkının milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda gerçekleştirdiği zihin devriminin tüm dünyanın dikkatini çektiğini, özellikle savunma sanayiindeki başarıların birçok ülkenin iştihanı kabarttığını aktaran İnci, şöyle konuştu:

"Bu başarının mimarları ülkeyi daha ileriye götürmek için çalışırken, maalesef ülkemiz gezi vandallığı ile başlayan bir türbülansa sürüklenmek istenmiştir. Türkiye'nin ilerlemesini ve büyümesini engellemek isteyen karanlık eller, 15 Temmuz'da bir kalkışma başlattılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Asil bir millet ve bu milletin kahraman evlatları.

Allah'a çok şükür, bu milletin lideri, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, televizyondan milletimizi meydanlara ve havaalanlarına çağırarak uyanış ve diriliş mücadelesini başlattı.

Türkiye, tarihi boyunca birçok badireyi aşmış ve milletin iradesine saygı göstermiş bir ülkedir. 15 Temmuz milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir. 15 Temmuz, sadece Türkiye için değil, dünya demokrasi tarihi için bir dönüm noktası olmuş, darbe girişimcilerine ve vesayet odaklarına indirilen bir tokattır. 15 Temmuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu milletin yazdığı bir destandır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ali İnci: 15 Temmuz, Milletimizin Demokrasiye Olan Bağlılığını Tüm Dünyaya Gösterdi - Son Dakika

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