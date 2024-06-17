AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Bayram Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Bayram Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı'nın 1. gününde AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte Safiye Gönül Bayar Huzur Evi, Çocuk Evleri sitesi, Emniyet Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek bayramlaştı.

17.06.2024 10:54
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Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın 1'inci gününe AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte bayram ziyaretlerine Safiye Gönül Bayar Huzur Evi ile başlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Büyüklerimiz bizlere emanet, her zaman başımızın üzerinde yerleri var" dedi.

Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın Safiye Gönül Bayar Huzur Evi ziyaretinin ardından bir sonraki durağı devlet tarafından koruma altına alınan çocukların yuvası Çocuk Evleri sitesi oldu. Çocuklarla bir araya gelen Gürcan, devletin şefkat eli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her daim onların yanlarında olduklarını söyledi. Ardından Eskişehir'de gece gündüz demeden mesai harcayarak vatandaşların güvenliği için çalışan kolluk kuvvetlerini Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkez Amirliğinde ziyaret ederek kendileri ile bayramlaşan Ayşen Gürcan, son olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Sağlık Hizmetleri Müdürü Yaşar Bildirici ile birlikte çalışan sağlık personellerinin ve hastaların bayramlarını kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Bayram Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Bayram Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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