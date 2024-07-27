AK Parti Milletvekili: Belediyeler SGK prim borçlarını ödemek zorunda

Politika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçlarını ödemek zorunda olduğunu ifade etti.

Yurdunuseven, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin CHP'li olduğunu söyledi.

Belediyelerin prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığını, bunların yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu dile getiren Yurdunuseven, "CHP'li belediye başkanlarımıza tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Sadece CHP'li belediyeler değil, borçlu olan tüm belediyeler, AK Parti'li ve diğer partilerin belediyeleri de bu kapsamda SGK'ye borcunu ödemek zorundadır. " dedi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yurdunuseven, sahipsiz köpek popülasyonun arttığına işaret etti.

Yurdunuseven, sahipsiz hayvanların, insanlara, başka hayvanlara saldırdığını, trafik kazalarına neden olduğunu belirtti.

Müdahale edilmedikçe sorunun büyüdüğünü dile getiren Yurdunuseven, "Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Bizim bu isteklere, ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz ve tepkisiz kalmamız düşünülemezdi." diye konuştu.

İbrahim Yurdunuseven, kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacağını bildirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Yurdunuseven, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasını kınadı.