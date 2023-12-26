AK Parti Milletvekili: Ceza infaz kurumlarında zorunlu tayin söz konusu değil

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentteki ceza infaz kurumlarında görev yapan personellerin zorunlu tayine tabi tutulmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

6 Şubat depremleri sonrasında Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nun da görevli bazı personellerin zorunlu olarak Elazığ veya Diyarbakır'daki cezaevlerin de görevlendirileceği yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, depremler sonrası Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nun da görevli bir kısım personelin ihtiyaç duyulması halinde ancak Akçadağ veya Doğanşehir İnfaz Kurumu'nda görevlendirebileceğini belirtti.

Ölmeztoprak, Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nun da görevli hiçbir personelin zorunlu olarak kent dışına tayin edilemeyeceğini ifade ederek, konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a ilgili ve alakalı için teşekkürlerini sunduklarını kaydetti. - MALATYA