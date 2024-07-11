AK Parti Milletvekili Dusak: Gazze'deki Katliamlar Srebrenitsa'yı Hatırlatıyor

Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, " Gazze'de devam eden katliamlar, masum sivillerin hedef alınması ve temel insan haklarının ihlal edilmesi, bizlere Srebrenitsa'nın acı hatırasını bir kez daha hatırlatmaktadır." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlık tarihinin en karanlık ve en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 29. yılında derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.

1995'te Avrupa'nın ortasında gerçekleşen korkunç olayda, 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun insanlık dışı bir şekilde katledildiğini söyleyen Dusak, "Bu soykırım, modern Avrupa'nın göbeğinde yaşanan en büyük insanlık ayıbı olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımının sadece Boşnak halkını değil tüm insanlığı derinden sarstığını anlatan Dusak, "Srebrenitsa soykırımı, sadece fiziksel bir yıkım olmayıp, aynı zamanda psikolojik ve sosyal açılardan da derin yaralar açmıştır. Soykırım kurbanlarının aileleri, kaybettikleri sevdiklerinin acısını hala derinden yaşamaktadır. Bu yaraların sarılması, adaletin tam anlamıyla sağlanmasıyla mümkündür." dedi.

Adaletin tecellisi, suçluların cezalandırılması ve mağdurların haklarının korunması için uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Dusak, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa soykırımının yıldönümünde, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakmak ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmak ortak sorumluğumuzdur. Ne yazık ki benzer acıların halen Gazze'de yaşanıyor olması ve sözde uygar dünyanın bu katliamları engelleyememesi, hiç ibret alınmadığını göstermektedir. Gazze'de devam eden katliamlar, masum sivillerin hedef alınması ve temel insan haklarının ihlal edilmesi, bizlere Srebrenitsa'nın acı hatırasını bir kez daha hatırlatmaktadır."