AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Türkiye\'nin petrol üretim hedefi 30 milyon varil

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, " Türkiye'de petrol üretimimizi 30 milyon varile çıkartmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Açıkkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.

Dün Elazığ'da bir aile sağlığı merkezinde doktorların saldırıya uğradığını anımsatan Açıkkapı, bu olayların yaşanmaması konusunda çabalarının devam edeceğini belirtti. Açıkkapı, tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Açıkkapı, şunları söyledi:

"2024 mayıs ayında yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bu Cumhuriyet tarihimizin belki de en büyük ihracat rakamı oldu. 2023 yılında yine mayıs ayında 21,6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir artış gerçekleşmiş oldu. Yıllıklandırılmış ihracatta ise yüzde, 2,3'lük bir artış sağlanmış oldu ve yıllık bazda 260,1 milyar dolarlık bir ihracat rakamını görüyoruz."

Mayıs ayında ithalat rakamlarında ise yüzde 10,3'lük bir düşüş yaşandığına işaret eden Açıkkapı, ithalatın 34,1 milyar dolardan 30,6 milyar dolara gerileyerek 3,5 milyar dolarlık bir azalma gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dış ticaret açığının yüzde 48 azaldığını belirten Açıkkapı, geçen yıl yaklaşık 12,5 milyar dolarlık cari açığın 6,5 milyar dolara düştüğünü ve ihracatta yaklaşık 15,3 puan artış sağlandığını anlattı.

Açıkkapı, yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranının 3,8'den yüzde 2,5'e düşüyor olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden arındırılmış bölgelerden "petrol fışkırdığını" söyleyen Açıkkapı, "Gabar'da biz belki de 100 yılın keşfini yaptık. Bugün itibarıyla yaklaşık 43 bin varilin üzerinde günlük üretilen bir petrole ulaştık. Amacımız, Gabar'da bu miktarı yıl sonunda günlük 100 bin varile çıkartmak. Türkiye'de petrol üretimimizi 30 milyon varile çıkartmak gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Milli savunma sanayisinin de gelişmesiyle birlikte Türkiye içerisindeki terör olaylarını minimize etmeye devam edeceklerini kaydeden Açıkkapı, "Ülkemize tehdit olacak her türlü çirkin oluşumları, 'devletçik' düşüncesiyle hareket edenleri ve onların zincirlerini ellerinde tutanları bir kez daha hezimete uğratacağız. Hem sahada hem masada Türkiye Cumhuriyeti'nin demir yumruğunu herkes görmüş olacak." ifadelerini kullandı.