AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, OSB Yönetmeliği\'ndeki değişiklikleri memnuniyetle karşıladı

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişikliklere ilişkin, "Özellikle OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgelerinin planlanması konusunun hayata geçirilmesi, bizlerin de uzun süredir üzerinde durduğumuz ve Bakan Bey'e özellikle önerdiğimiz önemli bir ihtiyaçtı." ifadesini kullandı.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikleri büyük memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ekibine teşekkür eden Dönmez, özellikle OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgelerinin planlanması konusunun hayata geçirilmesinin kendilerinin de uzun süredir üzerinde durdukları bir çalışma olduğunu aktardı.

Bu çalışmanın, Bakan Kacır'a özellikle önerdikleri önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Dönmez, "Sanayi yatırımlarının hızla gelişmesi ve çalışanların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlayacak bu düzenlemelerin tüm sanayicilere hayırlı olmasını diliyoruz. Eskişehir'in sanayi altyapısını güçlendirecek bu adımların ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sunacağına inanıyor ve sanayicilerimizi bu konuda işbirliğine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.