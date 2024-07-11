AK Parti Milletvekili: Gazze'de İnsanlık Suçu İşleniyor

Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Srebrenitsa'da olduğu gibi bugün Gazze'de de insanlık suçu işlendiğini söyleyerek, "Yine dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar katlediliyor." dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın gözleri önünde Avrupa'nın ortasında 1995'te trajik, utanç verici bir katliam ve soykırımın yaşandığına dikkati çekti.

Srebrenitsa Soykırımı'nda, 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın katledildiğini söyleyen Gözgeç, binlerce Müslüman erkeğin toplama kamplarına götürüldüğünü, kadın ve kız çocuklarının tecavüze uğradığını hatırlattı.

Soykırım yapanların katliamlarını gizlemek için, toplu mezarlara masum insanları attığını aktaran Gözgeç, "Biz şimdi, yaşanan acıları kelimelere dökmekte zorlanıyoruz. Ne yazık ki Boşnak kardeşlerimiz bu zulmü yaşadılar. Hala eşinin, çocuğunun, yakınlarının sadece bir mezarı olsun diye, gözyaşı dökenler, kayıplarını arayanlar var. Boşnak aileleri erkeksiz, çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu soykırımın acısı, Balkan kökenli bir ailenin kızı olarak hala yüreğimizde." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, Srebrenitsa'da olduğu gibi bugün Gazze'de de insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Yine dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar katlediliyor, hastanelere, okullara sığınanların üzerlerine, bombalar yağdırılıyor. İnsanlık ölüyor. Yine dünya sessiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, insanlığın ortak vicdanının sesi olduğunun altını çizen Gözgeç, "Tüm bu yaşananlar; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'daha adil bir dünya mümkün' tespitinin, ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.