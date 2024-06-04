AK Parti Milletvekili: Gazzeli masumların kanları ABD ve Avrupalı yöneticilerin ellerine bulaştı

Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Gazzeli masumların kanlarının, ABD'li ve Avrupalı yöneticilerin ellerine bulaştığını söyledi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin'de her saatte iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 479 Filistinlinin öldürüldüğünü, 17 binden fazla çocuğun ise ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybettiğini kaydetti.

BM'nin, 1982'de, 4 Haziran'ı I·srail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için Uluslararası Çatıs¸ma Kurbanı Masum Çocuklar Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Yazmacı, "O günden bu güne Filistin'de degˆis¸en tek tablo, sayıları katbekat artan katledilen masum çocukların sayıları oldu. Hayatta kalanlar da yas¸adıklarına sevinemeyecekleri bir ortamı paylas¸mak zorunda kalıyor. BM raporlarına göre Gazze'de 1,1 milyon insan felaket düzeyinde gıda güvensizligˆi yas¸ıyor. Hasta veya yaralı çocuklar tedavi edilemiyor. Elektrik gibi hastanedeki cihazların çalıs¸ması için en temel ihtiyaç maalesef kars¸ılanamıyor." diye konuştu.

Filistin hükümetinin Gazze'de 3 bin 500'den fazla çocugˆun açlıktan hayatını kaybetme riskiyle kars¸ı kars¸ıya oldugˆunu açıkladığını aktaran Yazmacı, korkunç bir uluslararası sessizligˆin ortasında gıda kıtlıgˆı, besin eksikligˆi, çocukların as¸ılardan mahrum bırakılması gibi bir tabloyla kars¸ı kars¸ıya olduklarını belirtti.

Filistinli çocukların 76 yıldır terörist bir devlet tarafından bilinçli bir şekilde katledildiğini vurgulayan Yazmacı, "I·srail'i durdurması gereken BM, is¸levsiz kalmıs¸tır. 5 ülke, 147 ülkenin ortak kararını yok saymaktadır. Gazzeli masumların kanları ABD ve Avrupalı yöneticilerin ellerine bulas¸mıs¸ durumda. Gazze'de insanlık öldügˆü gibi Avrupa'nın o çok övündükleri demokrasi, insan hakları, yas¸am hakkı gibi degˆerleri de bu katliamlarla süslü sözlerden öteye geçememis¸tir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür." ifadesini kullandı.