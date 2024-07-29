AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanlarının bu konuya ilgisiz kaldığını belirtti. Çilez, sahipsiz köpeklerin yol açtığı sorunları ve bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca, belediye başkanlarının bu konuda baskı yaptığını ve milletvekillerinin bu baskılara karşı durması gerektiğini ifade etti.

29.07.2024 18:33
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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili, "Belediye başkanlarının ciddi bir kısmı bu işe girmek istemiyor." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahipsiz köpeklerle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşandığını anlatan Çilez, "Son 2,5 yılda sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 73 vatandaşımız hayatını kaybetti; yine binlerce trafik kazası ve bu kazalarda milyonlarca lira hasar meydana geldi. Binlerce köpeğimiz de bu kazalarda can verdi, sakat kaldı. Bu kontrolsüzlük ne köpeklerin ne de insanların işine yarıyor." diye konuştu.

Komisyon çalışmalarında muhalefetin açıklamalarının "tutarsız" olduğunu söyleyen Çilez, "Bu problemi çözmek isteyen herkes bir masanın başına ön yargılarından arınıp oturabildiği sürece biz sahipsiz köpeklerimizi çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşturabiliriz. Yeter ki herkes iyi niyetle otursun. Yeter ki kime siyaseten birbirine gol atmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarının ciddi bir kısmı bu işe girmek istemiyor." diyen Çilez, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarının kendi partilerine, gruplarına, vekillerine ciddi baskı yaptıklarını düşünüyorum. 'Bu yasa geçmesin, bu işi başımıza bela etmeyin' anlayışı olduğunu hissediyorum. Ben de bütün milletvekillerine diyorum ki; belediye başkanlarının tahakkümüne hiçbiriniz girmeyin, bu sorunu çözelim, bu yasayı çıkaralım. Gereken neyse el birliğiyle, devletimizle, milletvekilleri olarak, bölgedeki belediye başkanlarımız, hep birlikte sorunun çözümü için mücadele edelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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