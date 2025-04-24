AK Parti Milletvekili Hatipoğlu\'ndan Deprem Tehdidi Üzerine Önemli Açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir'in bir tane önceliği var, o da kentsel dönüşümdür. O gün geldiğinde hep beraber oturup ağlayacağımıza, bugün hep beraber oturup bu işi çözelim diyorum" dedi.

Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahse konu deprem aralarında Eskişehir'in de bulunduğu çok sayıda ilde hissedilirken, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Eskişehir'in deprem tehdidini 1'inci derece taşıyan iller arasında başı çektiğine vurgu yapan Milletvekili Hatipoğlu, kentsel dönüşümün en öncelikli konu olduğunu söyledi. Ayrıca, 7 üzeri bir depremde kentte 40 binden fazla bağımsız yapının yıkılacağının öngörüldüğü bilgisini paylaşan Hatipoğlu, acilen depreme dayanıklı 25 bin yeni konut üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Eskişehir deprem tehdidini birinci derece taşıyan iller arasında başı çekiyor"

Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün İstanbul merkezli yaşadığımız ve hepimizin yüreğini ağzına getiren deprem bizlere tehlikenin ne kadar yakın ve de anlık olduğunu bir kez daha şiddetli şekilde hatırlattı. Yüce Allah'ım sen gecinden ver, ne yazık ki yuvamız Eskişehir de deprem tehdidini birinci derece taşıyan iller arasında başı çekiyor. Aktif ve çok tehlikeli bir fay hattının merkezindeyiz ve kentimizin zemini, Antakya'da hasarı arttıran zemin sıvılaşması riskini birebir taşımakta" ifadelerini kullandı.

"Yaşayacağımız kayıpları oturup birkaç dakika düşünmenizi rica ediyorum"

Yerel seçimler sürecinde çok defa dile getirdiğini ve konuyu gündemde tutmaya çalıştığını dile getiren Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir'in bir tane önceliği var, o da kentsel dönüşümdür. Diğer her iş bir şekilde halledilir ya da katlanılır. Ancak şaka değil kardeşlerim. Çok sayıda uzmanla bu konuyu görüştüm, 7 üzeri bir depremde kentimizde ne yazık ki 40 binden fazla bağımsız yapının (daire, dükkan veya müstakil yapı) yıkılacağı öngörülüyor. Kaç insanımızın moloz yığınlarının altında kalacağını da takriben biliyorum ama söylemeye dilim varmıyor. Altını çizeyim, 40 bin yapı minimum rakam sevgili hemşehrilerim. Yaşayacağımız kayıpları oturup birkaç dakika düşünmenizi rica ediyorum" diye aktardı.

"O gün oturup ağlayacağımıza bugün hep beraber bu işi çözelim diyorum"

Konuyla ilgili çözüm üretilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunan Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Geçmişte ne yapıldığını artık hepinizin bildiğini düşünüyorum. 25 yılda 24 dairelik kentsel dönüşüm akıllarda slogan oldu ama gelecek için hala geç değil. Bu konudaki ısrarlı tavrımız ve kamuoyunun konunun alıcısı olması mevcut belediye yönetimlerini ufak bir hareketlendirdi. Ancak hala yeterli olmaktan inanılmaz derecede uzaktayız. Acilen 25 bin yeni, depreme dayanıklı konut üretme zorunluluğumuz var. Yanlış anlaşılmasın kimseyi suçlamıyorum. Böyle devasa bir operasyonda tek bir makama veya kişiye sorumluluk yüklemek popülist politikadan başka bir şey olmaz. Ama ortada bir yetersizlik olduğu da aşikar. Bence bu konuda hızlıca bir çalıştay düzenlemeliyiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Sayın Valimiz, tüm belediye başkanlarımız, Eskişehir milletvekilleri, ilgili sivil toplum örgütleri, ilgili mahallelerin muhtarları toplanmalı ve bizi yavaşlatan sorunları bulmalıyız. Ardından da hızlı bir acil eylem planı hazırlamalıyız. O gün geldiğinde hep beraber oturup ağlayacağımıza, bugün hep beraber oturup bu işi çözelim diyorum. Tüm hemşehrilerimi, çoluk çocuğumuzu Allah'a emanet ediyorum." - ESKİŞEHİR