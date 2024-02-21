AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsrail\'in Filistinlilere ve Gazze\'ye uyguladığı zulümden vazgeçmesini istedi

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İsrail'in Filistinlilere ve Gazze'ye uyguladığı zulümden vazgeçmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de insanlık öldü. Medeni dünya sesini çıkaramıyor." dedi.

Erdem, Meclis'te boynunda üzerinde Filistin ve Türk bayraklarının bulunduğu atkısıyla düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını kaydetti.

Özellikle ABD ve batılı ülkelerin seyirci kaldığını ve İsrail'e desteklerini sürdürdüğünü belirten Erdem, "İsrail işgalci bir devlettir, terör devletidir. İsrail soykırımcı bir devlet yönetimine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Erdem, İsrail'in bir avuç Filistinliye 75 yıldır kan kusturduğunu, 7 Ekim'den beri İsrail'in orantısız saldırıları karşısında 30 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

Gazzelilerin açlıkla karşı karşıya olduğunu, hastanelere gidemediğini dile getiren Erdem, "Gazze'de insanlık öldü. Medeni dünya sesini çıkaramıyor." diye konuştu. Buna rağmen bazı Avrupa ülkelerinde insanların ayağa kalkıp yaşanan soykırıma karşı seslerini yükselttiğine işaret eden Erdem, "Siyonizm adeta tüm dünya devletlerini esir almış durumda. Zulümle abad olunmaz." dedi.

İsrail'in bu zulümden vazgeçmesini isteyen Erdem, 1967 öncesi sınırlara dönülerek başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin varlığının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.