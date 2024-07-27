AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Yapılan açıklamanın sadece Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı değil İslam dininin temel değerlerini hedef aldığını belirten Yaz, açıklamanın hakaretlerle dolu olduğunu ifade etti.

Mehmet Sait Yaz, "İslami değerlere yönelik hakaret, toplumun büyük bir kesimi tarafından derin bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılanmıştır. Dini değerlerimize yapılan bu tür saldırılar toplumu kutuplaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. CHP'yi, toplumsal barışı ve huzuru koruma adına daha duyarlı ve saygılı dil kullanmaya davet ediyorum." dedi.

ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki gösteren Yaz, Netanyahu'nun 50 kez ayakta alkışlandığını, bu durumun ABD'nin suç ortağı olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Mehmet Sait Yaz, Gazze'deki katliamların bir vahşet örneği olduğunu, Netanyahu'nun bu katliamı meşru göstermeye çalıştığını dile getirdi.