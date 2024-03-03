AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ölmeztoprak, kanun teklifinin yargılamanın hızlandırılması, suçla etkin mücadelelerin sağlanması ve kişisel verilerin korunması gibi önemli maddeler içerdiğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve silahlı örgütlerle mücadele konularında da önemli düzenlemeler olduğunu ifade etti.

03.03.2024 17:01
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan ve TBMM'de kabul edilerek yasalaşan, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ölmeztoprak, TBMM'de onaylanan 43 maddelik kanun teklifinin yargılamanın hızlandırılması, suçla etkin mücadelelerin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını gibi çok önemli maddeleri barındırdığını ifade etti.

TBMM'de kabul edilen Kanun Teklifi içinde, deprem bölgelerinin yeniden ihyası ve inşası için çok önemli bir maddenin de olduğunu ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Deprem bölgelerinde sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmekte, malikleri tarafından depremler nedeniyle yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı durumda olan sanayi işyerlerinin borçlandırılmak suretiyle, yerinde yeniden inşası veya güçlendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılmakta, yatırım programında olan veya sonradan programa dahil edilen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı inşasının tamamına kadar, mimarlık-mühendislik hizmetleri dahil proje tamamlanana kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca krediyle desteklenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak verilen destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak" dedi.

Kanun maddeleri arasında silahlı örgütlerle mücadele içinde de çok önemli maddeler olduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Gazi Meclisimizde kabul edilen Sekizinci Yargı paketi ile birlikte, silahlı örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak. Silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ayrıca, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor" ifadelerini kullandı.

"Kişisel veriler etkin bir şekilde korunacak"

Kişisel veriler etkin bir şekilde korunacağını vurgulayan Ölmeztoprak, "Sekizinci Yargı paketi ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenleniyor. Söz konusu değişiklikle birlikte ilgili kişinin açık rızasının olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi gibi hallerde kişisel veriler işlenebilecektir" dedi.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin madde ile ilgili düşüncelerini ifade eden Ölmeztoprak, "Mevcut düzenlemede bulunan hükümler, ticari faaliyetlerini sürdüren şirketlerin yurt dışında bulunan bulut tabanlı yazılım ve uygulamaların hukuka uygun olarak kullanılabilmesini hemen hemen imkansız hale getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı Türkiye'de yapılacak yatırımları da engelleyici bir hal almaktadır. Sekizinci yargı paketindeki düzenlemelerle engeller kalkacaktır. Kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilecektir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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