AK Parti Milletvekili Şahin: Bu savaş sadece ABD-İsrail ve İran savaşı olmaktan çıktı

13.03.2026 17:15
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Orta Doğu'da yaşanan gerilimi değerlendiren Şahin, savaşın artık yalnızca ABD, İsrail ve İran arasında olmadığını belirterek küresel güçlerin de sürece dahil olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi dünya gündemindeki yerini korurken, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin gelişmeleri Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Şahin, savaşın bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir güç mücadelesine dönüştüğünü ifade etti.

"BU SAVAŞ SADECE ABD-İSRAİL VE İRAN SAVAŞI OLMAKTAN ÇIKTI"

Ali Şahin, bölgede yaşanan çatışmaların yalnızca üç ülke arasında değerlendirilemeyeceğini belirterek küresel güçlerin de bu savaşın içinde olduğunu söyledi. Şahin, "Bu savaş sadece ABD-İsrail ve İran savaşı olmaktan çıktı" ifadelerini kullanarak Çin ve Rusya gibi aktörlerin de denklemde önemli rol oynadığını dile getirdi.

"TÜRK HAVA SAHASINA DÜŞEN MÜHİMMATLARIN ARKASINDAKİ NİYET OKUNMALI"

Şahin, Türkiye'ye düşen mühimmatların yalnızca teknik bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. "Türk hava sahasına düşürülen mühimmatların ateşlendiği noktalardan ziyade, arkasındaki niyeti iyi okumak gerekiyor" diyen Şahin, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri dikkatle analiz etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın Türkiye'yi hedef almasının kendi çıkarlarına da zarar vereceğini söyledi.

"İRAN BU SAVAŞA UZUN YILLARDIR HAZIRLANIYORDU"

İran'ın uzun süredir olası bir savaşa hazırlandığını belirten Şahin, İran'ın savaş ortamına ABD ve İsrail'e kıyasla daha hazırlıklı olduğunu savundu. Şahin, "İran bu savaşa uzun yıllardır hazırlanıyordu" diyerek çatışmanın seyrinin zamanla İran'ın kontrolüne doğru kayabileceğini dile getirdi.

"SAVAŞ YAVAŞ YAVAŞ DİN SAVAŞINA EVRİLİYOR"

Ali Şahin, bölgede yaşanan çatışmaların ideolojik ve dini boyutlarının da giderek belirginleştiğini ifade etti. Şahin, "Savaşın bir din savaşına doğru evrildiğini görüyoruz" diyerek Orta Doğu'daki gelişmelerin yalnızca askeri değil, aynı zamanda jeopolitik ve ideolojik bir mücadeleye dönüştüğünü söyledi.

