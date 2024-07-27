AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, devlete ve millete kurşun sıkanlara izin vermeyeceklerini belirtti

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, devlete ve millete kurşun sıkanların arkasında duranlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Karslı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerince TRT kameramanına yapılan saldırıyı kınadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç'un "tarıma destek verilmediğini" söylediğini hatırlatan Karslı, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki çiftçilere 2023'te 13 milyar liradan fazla tarımsal destek sağlandığını bildirdi.

Karslı, "İstihdama, yatırıma sağlamış olduğumuz katkının yüzde birini dahi sağlamak için zerre çaba sarf etmeyenler, kaçakçıları kollayanlar, milletin onlara emanet ettikleri belediyelerin aracılığıyla terörist cenazeleri taşıyanların bizim memleket ve millet sevdamızı anlaması mümkün değil. Bölge halkına zarardan başka bir katkı sağladıkları görülmeyenler, kendi çocuklarını uluslararası kolejlerde, üniversitelerde okuturken, devlet okullarındaki masum çocukları eğitmek için canını ortaya koyan Aybüke öğretmene kurşun sıkanlara sahip çıkanlar bu milletin gerçek derdini anlayamaz." dedi.

Belediyeleri terör faaliyetlerine paravan yaptırmayacaklarını dile getiren Karslı, devlete ve millete kurşun sıkanların arkasında duranlara izin vermeyeceklerini vurguladı.

Şengül Karslı, milletin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.