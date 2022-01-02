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AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması

02.01.2022 16:09
AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, "Bu millet bizi bu noktalara bu işi çok iyi bildiğimiz için değil, emin insanlar olduğumuza inandıkları için getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, "Bu millet bizi bu noktalara bu işi çok iyi bildiğimiz için değil, emin insanlar olduğumuza inandıkları için getirdi." dedi.

Şentürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'nda, "Teşkilatın El Kitabı" konulu ders verdi.

Partinin hemen hemen her kademesinde farklı görevler yaptığını belirten Şentürk, teşkilatların ne yaşadığını, hissettiğini ve düşündüğünü bilen birisi olduğunu söyledi.

Şentürk, teşkilat kelimesinin tanımını yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti teşkilatını farklı dernek ve kulüplerden ayıran özellikler var. Bize göre teşkilat, insanlığın hayrına ve toplum hayrına bir amacı gerçekleştirmek için belli ilke ve değerleri olan, bu ilke ve değerlerle çalışan, disiplinli, fedakar, planlı, programlı çalışan insan topluluğudur. Bizim gibi teşkilatların en önemli özelliği bir amacımızın var olması ama bu amaç şahsi bir amaç değil, bu amaç bir azınlığa ait amaç değil, bu çok farklı. Tüm insanlığı kucaklayan ve kapsayan amacı olması gerekiyor. İlke ve değerlerimizin olması gerekiyor, ilke ve değeri olmayan kişiden komiteci olur, örgüt elemanı olur ama teşkilatçı asla olmaz. Niye çünkü teşkilatçı amacına ulaşmak için her yolu mubah olan bir hastalığa yakalanmış insan değildir. Hatta teşkilatçı için asıl olan değerlerine sadakat gösterebilmektir."

Teşkilat üyesi ile teşkilatçılığın farklı olduğunu dile getiren Şentürk, "AK Parti'ye üyelik formunu imzalayan herkes teşkilat üyesidir. 12 milyon üzerinde bizim teşkilat üyemiz var. Ama teşkilatçı da teşkilatçılığı bilen kişi demektir. Neyi savunduğunu bilen, nasıl savunması gerektiğini bilen kişidir. O yüzden teşkilat üyesi olmak için bir imza yeterlidir ama teşkilatçı olmak gayret ister, emek ister, fedakarlık ister. Teşkilatçı emin kişidir, dilinden emin olduğunuz kişidir, elinden emin olduğunuz kişidir." diye konuştu.

Şentürk, teşkilatçılığın zor ama bir o kadar da kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendimizi siyasetin o şaşasına ya da siyasetin o mücadeleci havasına kaptırıp lütfen değerlerimize, inançlarımıza, ilkelerimize aykırı davranışlar içerisine girmeyelim. Emin sıfatımıza gölge düşürmeyelim. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başına geçirirken 'Bu adam Oxford'da okumuş, şunu yapmış, şu kadar kitap bitirmiş.' diye getirmedi. Emin bildiği için getirdi. Bu millet bizi bu noktalara bu işi çok iyi bildiğimiz için değil, emin insanlar olduğumuza inandıkları için getirdi. Emin sıfatımıza yapacağımız her türlü ihanet davamıza yapılmış ihanettir. O yüzden teşkilatçı, değerleri olan ve ne pahasına olursa olsun değerlerine sadakat gösteren kişi demektir."

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkeye büyük hizmetler yapmaya ve önemli projeler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, il, kadın ve gençlik kademelerinde görev yapan yöneticiler ile teşkilat üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması

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Milletvekili, AK Parti, İstanbul, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şentürk, Trabzon'da Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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