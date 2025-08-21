AK Parti Milletvekili Tatar: "Şükürler olsun OHAL cehenneminden 'Terörsüz Türkiye'ye ulaştık" - Son Dakika
Politika

AK Parti Milletvekili Tatar: "Şükürler olsun OHAL cehenneminden 'Terörsüz Türkiye'ye ulaştık"

21.08.2025 11:20
AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hem olağanüstü hal (OHAL) cehenneminden kurtulduklarını hem de "Terörsüz Türkiye" süreciyle huzura kavuştuklarını söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölge halkının geçmişte yaşadığı zorluklara ve bugün gelinen noktaya dikkat çekti. OHAL dönemlerinde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilan edilen OHAL zamanlarına dikkat çeken Tatar, "Özellik biz bu coğrafyadaki insanlar, çok ağır badireler atlattık. Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin başına geldiği gün Doğu ve Güneydoğu'yu gezerken biz Kürtler olarak neyi istedik biliyor musunuz? Biz dedik ki, Cumhurbaşkanım bizi olağanüstü hal cehenneminden kurtar, başka hiçbir şey sizden istemiyoruz. Rabbime şükürler olsun bugün 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Bu sorumluluğu bize veren Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni sınır kapısı Şırnak'ın ticari hayatına güç katacak"

Şırnak'ın sahipsiz olmadığını belirten Tatar, ikinci bir sınır kapısının müjdesini verdi. Tatar, "Beytüşşebap ve Uludere'yi kapsayan önemli bir sınır kapısı yapılacaktır. Bu da önemli bir ticari kapısı olacaktır" dedi.

Van yolu ve kuzey çevre yolu projeleri

Tatar, uzun yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Van yolu çalışmalarına da değindi. Müteahhitlerin sürekli değişmesi nedeniyle aksayan projenin bu yıl yeniden ihale edildiğini belirten Tatar, "2012-2013'ten beri Van yolu malumunuz. Hep müteahhitler el değiştirdi. En son geçen sene hem bakanımız hem ben toplantılarda kabul etmedik. Malumunuz bu sene o yolun ihalesi de yapıldı. Şu anda o yolu kapsayan Kuzey Çevre Yolumuz 7.5 kilometre yol çalışması var. O yolu bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyoruz" diye konuştu.

Şırnak'ın gelişmesi ve kalkınması için verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Tatar, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanlarımızın gayretleriyle Şırnak'ın her köşesine hizmet götürmekte kararlıyız. Şırnak artık hizmetin, güvenin ve huzurun adresidir" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Yerel Haberler, Arslan Tatar, Milletvekili, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Tatar

